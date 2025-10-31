IND A vs SA A: कमबैक मैच में ऋषभ पंत ने किया निराश, आयुष महात्रे का चला बल्ला; 234 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी
बेंगलुरू में खेले जा रहे भारतीय ए टीम और साउथ अफ्रीका ए टीम के बीच पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में मेजबान का प्रदर्शन उम्मीद से परे रहा। 309 रन के जवाब में भारतीय टीम 234 रन बनाकर सिमट गई। चोट के बाद वापसी कर रहे ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चोट के बाद वापसी कर रहे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला खमोश रहा। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वह पहली पारी में महज 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, युवा सलामी बल्लेबाज आयुष महात्रे ने 65 रन की पारी खेली।
17 रन बनाकर आउट हुए पंत
वह पहली पारी में मात्र 17 रन ही बना सके। इस दौरान 20 गेंद का सामना किया। पंत को ओकुहले सेले ने आउट किया। भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक रन आयुष महात्रे ने बनाए। इस युवा खिलाड़ी ने 76 गेंद का सामना करते हुए 65 रन की पारी खेली।
सुदर्शन-पडिक्कल और पाटीदार का नहीं चला बल्ला
दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी ने 47 गेंद पर 38 रन का योगदान दिया। साई सुदर्शन 32 रन बनाकर आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल 6 और रजत पाटीदार 19 रन की पारी खेल सके। साउथ अफ्रीका ए के लिए सुब्रयेन ने पांच विकेट चटकाए।
बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे। पंत के पैर में चोट लग गई थी। पंजा जख्मी हो गया था। इसके चलते वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और एशिया कप से चूक गए थे। रिहैब के बाद वह मैदान पर वापस लौट आए हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले वह फॉर्म में वापस आना चाहेंगे।
