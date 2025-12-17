'मजा आ रहा है': रिंकू सिंह ने प्रशांत वीर को छेड़ा, सोशल मीडिया पर छा गया Video
ऑलराउंडर प्रशांत वीर की 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में किस्मत चमकी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में उन्हें अपने साथ ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 20 साल के ऑलराउंडर प्रशांत वीर की 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी में हुई मिनी नीलामी में किस्मत चमकी। चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में उन्हें अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही वह कार्तिक शर्मा के साथ आईपीएल ऑक्शन इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।
लाइव देख रहे थे प्रशांत
प्रशांत वीर अपने यूपी टीम के साथियों के साथ ऑक्शन को लाइव देख रहे थे। यूपी के कप्तान रिंकू सिंह ने बोली 10 करोड़ रुपये के पार पहुंचते ही जश्न मनाया। इस जश्न का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीर ने अपने रिकॉर्ड तोड़ अनुबंध के बारे में कहा, "मुझे बहुत मजा आ रहा है।"
Priceless scenes for #PrashantVeer! 😍— Star Sports (@StarSportsIndia) December 17, 2025
His UP teammates made the moment extra special as he went to #CSK for a record ₹14.2 Cr! 👏#TATAIPL 2026 pic.twitter.com/xhLS2QbbSS
यूपी के हैं प्रशांत
बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत उत्तर प्रदेश की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने 9 टी20 मैचों में 6.45 की इकॉनमी रेट से 12 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने दो प्रथम श्रेणी मैचों में भी दो विकेट लिए हैं।
नीलामी के बाद वीर ने इंडिया टुडे से कहा, "यह मेरे लिए वाकई आश्चर्यजनक था। मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। मैंने पहले चेन्नई के अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने कुछ बताया था, लेकिन मुझे इस स्तर के अवसर की उम्मीद नहीं थी। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं और धोनी भाई से मिलने के लिए उत्साहित हूं।"
धोनी के साथ खेलने के बारे में वीर ने कहा, "मैं उनसे जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करूंगा। अभी तो बस शुरुआत है। मुझे क्रिकेट खेलने पर ध्यान देना होगा।" वीर ने कहा, "अभी कोई निश्चित प्लान नहीं है। अगर मैं उनसे थोड़ा सा भी सीख सकूं, तो यह बहुत मददगार होगा।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।