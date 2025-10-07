Rinku Singh ने छोटी बहन को दिलाई स्कूटी और भाई को iPhone, दिल छू लेने वाला VIDEO वायरल
एशिया कप में विजयी चौका लगाने वाले रिंकू सिंह का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुआ है। दुबई से लौटने पर रिंकू सिंह ने अपनी बहन नेहा को नई स्कूटी और छोटे भाई को आईफोन गिफ्ट किया। रिंकू सिंह का परिवार ओजोन सिटी स्थित नए घर में शिफ्ट हो गया है। रिंकू अक्सर अपने परिवार के प्रति बॉन्डिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं।
विनोद भारती, अलीगढ़। Rinku Singh: एशिया कप 2025 में भारत को जिताने के लिए विजयी चौका लगाने वाले रिंकू सिंह का चयन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी हो चुका है । इसके साथ ही वह इंटरनेट मीडिया पर चर्चाओं में हैं।
दर्शन दुबई से अपने घर अलीगढ़ लौटे रिंकू सिंह ने अपनी बहन नेहा के लिए नई स्कूटी दिलाई।वहीं छोटे भाई को आईफोन गिफ्ट किया, जिनकी तस्वीर सामने आई हैं। तस्वीरों को देख उनके प्रशंसक खूब तारीफ कर रहे हैं।
Rinku Singh ने अपनी बहन को गिफ्ट की स्कूटी
दरअसल, रिंकू सिंह का परिवार ओजोन सिटी स्थित नए घर में शिफ्ट हो गया है। वह अक्सर अपने परिवार के प्रति अच्छी बॉन्डिंग को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब भी किसी डर से लौटते हैं तो माता-पिता वह अन्य स्वजन के लिए कुछ ना कुछ उपहार खरीदते। इनमें स्पोर्ट्स बाइक वह लग्जरी कर तक शामिल है।
अब भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी बहन को रेड कलर की स्कूटी दी है। जब स्कूटी घर पहुंची तो नेहा ने आरती की थाल के साथ स्कूटी की पूजा की और स्कूटी को माला पहनाई। रिंकू के करीबी अर्जुन सिंह फ़कीर ने बताया कि रिंकू के परिचित ने नया शोरूम खोला है, जहां से उन्होंने स्कूटी खरीदी, क्योंकि पहले दी गई स्कूटी पुरानी हो गई थी। इसके साथी भाई को आईफोन दिलाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।