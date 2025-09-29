Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:11 PM (IST)
एशिया कप के फाइनल में अलीगढ़ के रिंकू सिंह के चौके ने भारत को पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दिलाई जिससे पूरे शहर में जश्न का माहौल छा गया। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट प्रेमियों को गर्वित किया। रिंकू सिंह के परिवार और कोच ने उनकी शानदार प्रदर्शन की सराहना की वहीं बिजली संकट के बावजूद लोगों ने उत्साह में कोई कमी नहीं आने दी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एशिया कप के फाइनल में अलीगढ़ के लाल रिंकू सिंह के चौके से भारत की ऐतिहासिक जीत पर शहर जश्न में डूब गया। भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को तीसरी बार पछाड़कर क्रिकेट प्रेमियों को गर्व से भर दिया। उन्होंने इसे पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का एक और जवाब बताया।
जीत पर सभी खुशी से झूम उठे। देर रात आतिशबाजी की गई। जगह-जगह मिठाई बांटी गई। आनबान शान का प्रतीक तिरंगा लहराया राते लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए।
रविवार छुट्टी का दिन था, मगर सुबह से ही क्रिकेट प्रेमी एशिया कप के फाइनल मैच को लेकर रोमांचित थे। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 146 रन पर पवेलियन भेज दिया। भारत के तीन विकेट सस्ते में गिरे तो धड़कनें बढ़ गईं। 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे के रूप में पांचवां विकेट गिरा तो भारत को छह गेंद में 10 रन की जरूरत थी। रिंकू के हिस्से में ओवर की चौथी गेंद आई, जिसमें उन्होंने विजय चौका लगाया तो हर कोई झूम उठा।
क्रिकेट प्रेमी ललित उपाध्याय ने बताया कि उतार-चढ़ाव भरा मैच था, मगर भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली।
पिता बोले, बेटे ने फिर गर्व से भर दिया
ओजोन सिटी स्थित आवास पर रिंकू के पिता खानचंद, मां बीना, बहन नेहा व अन्य स्वजन ने फाइनल मुकाबला काफी उत्साह से देखा। एशिया कप में रिंकू पहली बार मैदान पर उतरे। शानदार फील्डिंग करते हुए रिंकू ने तीन कैच लिए। हर बार परिवार ने खुशी मनाई।
खानचंद ने जागरण को बताया कि सुबह ही भारत के एशिया कप जीतने की घोषणा कर दी थी। हमारी टीम फार्म में थी। रिंकू ने सुबह अपनी मम्मी से बात कर आज के मैच के बारे में बात की। खेलने के लिए एक ही गेंद मिली, जिसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बेटे ने फिर गर्व से भर दिया। नेहा ने बताया कि भारत की जीत और भइया (रिंकू) के प्रदर्शन से काफी खुश हैं।
रिंकू के कोच मसूद अमीनी ने कहा कि रिंकू को अंतिम मैच में मौका मिला। अच्छी फील्डिंग की और कैच लपके। विजयी चौका लगाकर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया।
बिजली नहीं आने से क्रिकेट प्रेमी रहे मायूस
रविवार की रात भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप के क्रिकेट मैच के दौरान शहर के अशोक नगर, गूलर रोड, शक्ति नगर आदि क्षेत्र में बिजली संकट बना रहा। बिजली के नहीं आने से क्रिकेट प्रेमी मायूस रहे। इस दौरान लोगों ने बिजली अधिकारियों को फोन भी किए, लेकिन अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाए। गूलर रोड के राम प्रकाश, शक्ति नगर के शिवचरन आदि ने बिजली घर व एसडीओ को फोन किए, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाए।
फाइनल में पाकिस्तान को धराशायी करने के लिए भारतीय टीम को बधाई। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। रोमांचक और यादगार मैच। - विराट चौहान, क्रिकेटर जेडीएस क्रिकेट अकादमी।
पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम हमेशा अच्छा ही करती है। दबाव के बावजूद हर बार जीतती है। इस बार भी ऐसा ही खेल दिखाया। - अर्जुन वर्मा, क्रिकेटर
भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। क्रिकेटरों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। - आदित्य वार्ष्णेय, रेलवे रोड
