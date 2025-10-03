एशिया कप जीत के बाद अलीगढ़ पहुंचे रिंकू सिंह का जोरदार स्वागत, बच्चों संग मनाया जीत का जश्न

एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका लगाने वाले रिंकू सिंह का अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल में जोरदार स्वागत हुआ। बच्चों ने उन्हें ट्रॉफी भेंट की जिसे उन्होंने हवा में लहराकर जश्न मनाया। रिंकू ने बच्चों के साथ एशिया कप के अनुभव साझा किए और बल्लेबाजी का अभ्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने साथी खिलाड़ी सचिन फकीरा के साथ केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ विजयी चौका जड़ने वाले स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को भले ही मैदान पर ट्राफी उठाने का मौका न मिला हो, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने बच्चों की ट्राफी से अधूरा जश्न पूरा किया।

गुरुवार को महुआखेड़ा स्थित अलीगढ़ क्रिकेट स्कूल पहुंचे रिंकू का खिलाड़ियों, कोचों और क्रिकेट प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं से सजे इस समारोह में रिंकू ने बच्चों से ट्राफी लेकर हवा में लहराई। उन्होंने यहां एशिया कप की जीत का जश्न मनाया। पूरा मैदान रिंकू-रिंकू के नारों से गूंज उठा। रिंकू बच्चों को एशिया कप का अनुभव साझा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में एक बाल खेलने का मौका मिला था। इसी बाल पर इन्होंने चौक जड़कर भारत को जीत दिला दी थी, लेकिन भारतीय टीम ने इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड व एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्राफी नहीं ली थी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था।

अब भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य इस जीत का जश्न अलग-अलग तरह से मना रहे हैं। गुरुवार को दोपहर साढ़े तीन बजे रिंकू पहली बार अपने महुआखेड़ा स्थित क्रिकेट मैदान पर पहुंचे। इनके पहुंचते ही एकेडमी के सचिव अर्जुन सिंह फकीरा, मैनेजर सोनू लेफ्टी ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

इसके बाद रिंकू सिंह ने करीब एक घंटे तक विकेट पर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की। लंबे-लंबे चौके-छक्के लगाए। इसके बाद रिंकू सिंह एकेडमी के बच्चों के बीच पहुंचे। इनके यहां पहुंचते ही बच्चों का उत्साह देखने लायक था। खिलाड़ियों व बच्चों ने रिंकू सिंह का तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन किया। बच्चों ने रिंकू सिंह को एक ट्राफी भेंट की। जिसे रिंकू ने बच्चों के साथ हवा में लहराकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बच्चों ने रिंकू के साथ फोटो भी खिंचाई।