RCB Sale: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बिकने को तैयार, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा फ्रेंचाइजी का मालिक

जेएनएन, नई दिल्ली। आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को बिक्री के लिए रख दिया गया है। आईपीएल फ्रेंचाइजी के अनुसार, टीम के मालिक डियाजियो ने बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे उम्मीद है कि यह प्रक्रिया अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। इस बात की जानकारी खुद डियाजियो ने दी।

बुधवार को बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज (BSE) को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में ब्रिटेन स्थित कंपनी ने इसे रॉयल चैलेंजर्स स्पो‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) में निवेश की रणनीतिक समीक्षा बताया। यह कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत में डियाजियो की शाखा है।

IPL और WPL में फ्रेंचाइजी लेती है हिस्सा कंपनी ने कहा कि यूएसएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आसीएसपीएल में किए गए निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर रही है। आरसीएसपीएल का व्यवसाय आरसीबी टीम के स्वामित्व से जुड़ा है, जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित आईपीएल और डब्ल्यूपीएल टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है।

यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण सोमेस्वर ने कहा कि आरसीएसपीएल, यूएसएल के लिए एक मूल्यवान और रणनीतिक संपत्ति रही है। हालांकि, यह हमारे मुख्य अल्कोहल-बेवरेज व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। डियाजियों ने की पुष्टि यह कदम यूएसएल और डियाजियो की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वे अपने भारतीय व्यापार पोर्टफोलियो की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं, ताकि अपने सभी हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान किया जा सके। साथ ही आरसीएसपीएल के सर्वोत्तम हितों का भी ध्यान रखा जा सके।