विराट कोहली के RCB से बाहर होने की अफवाहों पर, भारत के इस दिग्गज ने किया बड़ा दावा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की विजेता फ्रेंचाइजी को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगले सीजन से पहले फ्रेंचाइजी का मालिक बदल सकता है। यानी फ्रेंचाइजी को बेचने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच एक और खबर आई की विराट कोहली आरसीबी का साथ छोड़ सकते हैं। अब इसको लेकर भारते पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने बड़ा दावा किया है।

रिपोर्ट है कि विराट कोहली का आरसीबी में भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ एक व्यावसायिक अनुबंध ठुकरा दिया है। अपने पूरे करियर में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले कोहली ने इस साल की शुरुआत में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था।

ट्रॉफी का सूखा किया खत्म हालिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पिछले सीजन ट्रॉफी का सूखा खत्म होने के बावजूद आरसीबी आगामी सीजन से पहले ही बिक सकती है। हालांकि, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि कोहली इस कैश-रिच लीग से संन्यास लेने या आईपीएल 2026 से पहले अपनी फ्रेंचाइजी बदलने पर विचार कर रहे हैं।