अगरकर ने कोहली और रोहित के भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- अगर दोनों इस सीरीज में रन नहीं बनाते हैं...

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मेंस टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पुष्टि की है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में ट्रायल पर नहीं हैं। अगरकर ने कहा कि ये तीन मैच 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनकी संभावनाओं का निर्धारण नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि एक मैच या सीरीज के आधार पर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए उनकी संभावनाओं का आकलन करना मूर्खतापूर्ण होगा। क्योंकि उनके रिकॉर्ड बेहद शानदार हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।

'कुछ और युवा खिलाड़ी भी हो...'

अगरकर ने एनडीटीवी से कहा, वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का हिस्सा हैं। वे लंबे समय से बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। यह किसी एक खिलाड़ी पर जोर देने का मंच नहीं है। आपको टीम पर और टीम क्या हासिल करना चाहती है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दो साल बाद, हमें नहीं पता कि स्थिति क्या होगी। तो सिर्फ वे दोनों ही क्यों? कुछ और युवा खिलाड़ी भी हो सकते हैं।

'वे ट्रायल पर नहीं'

अगरकर ने आगे कहा, वे ट्रायल पर नहीं हैं। उन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो उन्हें हासिल करना था। सिर्फ ट्रॉफी के मामले में ही नहीं, बल्कि रनों के मामले में भी। ऐसा नहीं है कि अगर वे दोनों इस सीरीज में रन नहीं बनाते हैं, तो वे टीम में नहीं होंगे, या अगर वे तीन शतक बना लेते हैं तो वे 2027 में खेलने की वजह से नहीं होंगे। अभी भी बहुत दूर है। देखते हैं कि यह सब कैसे आकार लेता है।

संन्यास की चर्चा

बता दें कि कोहली और रोहित अब केवल वनडे खेलते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक रोहित 40 और कोहली 39 साल हो चुके होंगे। दोनों के भविष्य पर बात चल रही है। कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के रोहित और विराट वनडे से भी संन्यास ले लेंगे।

यह भी पढे़ं- 'मुझे किसी ने नहीं कहा...', Ravichandran Ashwin ने अपने संन्‍यास के फैसले पर गंभीर-अगरकर को बचाया