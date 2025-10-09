Language
    'मुझे किसी ने नहीं कहा...', Ravichandran Ashwin ने अपने संन्‍यास के फैसले पर गंभीर-अगरकर को बचाया

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने संन्‍यास लेने पर बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर संन्‍यास नहीं लिया था। इस तरह अश्विन ने उन अटकलों पर विराम लगाया, जिसमें कहा जा रहा था कि टीम प्रबंधन के दबाव में आकर अश्विन ने क्रिकेट से विदाई ली। अश्विन ने अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में भी बड़ी बात कही।

    प्रेट्र, नई दिल्ली। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का उनका फैसला निजी था और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था।

    इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल ब्रिस्बेन में 2024-25 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने इस साल अगस्त में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से भी संन्यास की घोषणा कर दी।

    संन्‍यास का फैसला मेरा: अश्विन

    अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि किसी ने मुझसे नहीं कहा कि तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। किसी ने मुझसे नहीं कहा कि टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सच्चाई यह है कि संन्यास का फैसला करने से पहले दो-तीन लोगों ने मुझे ऐसा करने से इनकार किया था, लेकिन मैंने अपना फैसला लिया। असल में, वे चाहते थे कि मैं और खेलूं।

    रोहित-गौतम ने दोबारा सोचने को कहा

    उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा (तत्कालीन कप्तान) ने भी मुझे इस बारे में फिर से सोचने को कहा था। गौती भाई (गौतम गंभीर) ने भी मुझे दोबारा सोचने को कहा था। लेकिन मैंने इस बारे में (संन्यास के बारे में) अजीत अगरकर (चयन समिति के अध्यक्ष) से ज्यादा बात नहीं की।

    रोहित-विराट से स्‍पष्‍ट बातचीत हो

    अश्विन ने कहा कि जब खेल से संन्यास लेने की बात आती है तो यह निजी फैसला होता है और मेरा फैसला भी निजी था। उनके इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है कि टीम प्रबंधन ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए मजबूर किया था।

    रोहित शर्मा और विराट कोहली की सीनियर जोड़ी के बारे में बात करते हुए अश्विन ने कहा कि टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को उनके साथ स्पष्ट संवाद करना चाहिए।

