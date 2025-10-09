R Ashwin की Rohit-Virat ने मानी ये बात तो World Cup 2027 में खेलने से कोई नहीं रोक सकेगा!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। R Ashwin on Rohit-Virat: भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी राय रखी है। उन्होंने बीसीसीआई और चयन समिति के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अगर दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी 2027 विश्व कप खेलने को लेकर सीरियस हैं, तो उन्हें घरेलू टूर्नामेंट और इंडिया ए सीरीज में हिस्सा लेना चाहिए।

इस समय इंडिया ए सीरीज चल रही है। हमें पता है कि 2027 विश्व कप से पहले ज्यादा वनडे मैच नहीं हैं। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस सीरीज में खेलने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें साफ बताना चाहिए कि अगर आप ये सीरीज नहीं खेलते, तो आप हमारी योजना में फिट नहीं बैठते। अगर आप इसका हिस्सा नहीं हैं, तो विजय हजारे ट्रॉफी खेलिए ताकि हमें आपके फॉर्म का अंदाजा हो सके।

अश्विन ने रोहित से वनडे कप्तानी छीने जाने के बारे में कहा कि लेकिन क्या वह 2027 विश्व कप के लिए सही दिशा हैं? यह सवाल चयन समिति और कोच द्वारा पूछा जाएगा। जाहिर तौर पर उन्होंने चर्चा की होगी और दो चीजें सामने आई होंगी। एक कोहली और रोहित हमारी 2027 विश्व कप की योजनाओं में नहीं हैं। दूसरा-अगर उन्हें शामिल किया जाता है, तो क्या वे 2027 में ICC टूर्नामेंट तक अपनी फॉर्म बनाए रख सकते हैं? दोनों ही बड़े सवाल हैं।

रोहित-विराट के करियर का आखिरी दौर रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। दोनों दिग्गज पहले ही टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं हैं। हालांकि दोनों को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में चुना गया है, लेकिन उनके लंबे समय तक खेलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

अश्विन ने इस बात पर भी जोर दिया कि चयनकर्ता रोहित या विराट को हल्के में नहीं लेंगे, उनके अनुभव को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चयनकर्ता या कोच के पास यह कहने का साहस होगा कि विराट और रोहित की सर्विस की अब जरूरत नहीं है.. आप इतने सारे सवालिया निशानों के साथ विश्व कप तक नहीं जा सकते।

अश्विन ने साथ ही कोचिंग सिस्टम को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर को कोच बनाया गया, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि द्रविड़ से ज्ञान या अनुभव का ट्रांसफर कैसे होगा? हमारे पास कोई तय टेम्पलेट ही नहीं है।

उन्होंने अंत में उम्मीद जताई कि टीम मैनेजमेंट की रोहित और कोहली से पहले ही बातचीत हो चुकी होगी। अगर यह बात अब जाकर हुई है, तो ये गलती है। पिछले साल ही साफ बातचीत होती तो सीनियर खिलाड़ियों को सम्मान के साथ विदा किया जा सकता था।