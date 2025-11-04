Language
    Ravichandran Ashwin इतिहास रचने से चूक गए, चोटिल होने के कारण बिग बैश लीग से वापस लिया नाम

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    BBL 15: रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने वाले थे, लेकिन घुटने की चोट के कारण आगामी सीजन से उन्‍होंने नाम वापस ले लिया है। अश्विन ने बीबीएल में सिडनी थंडर टीम से करार किया था। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने बताया कि चेन्‍नई में ट्रेनिंग के दौरान उन्‍हें चोट लगी थी। अश्विन ने सोशल मीडिया के जरिये बीबीएल से हटने की जानकारी दी।

    रविचंद्रन अश्विन

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बिग बैश लीग 15 से अपना नाम वापस ले लिया है। अश्विन ने चोट के कारण यह फैसला लिया। अश्विन को चेन्‍नई में ट्रेनिंग करते हुए घुटने में चोट लगी थी।

    रविचंद्रन अश्विन इसी के साथ इतिहास रचने से चूक गए। वो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनते। अश्विन ने बीबीएल में सिडनी थंडर से करार किया था। पूर्व खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पोस्‍ट के जरिये 14 दिसंबर से शुरू होने वाले बीबीएल से हटने की जानकारी दी। वैसे, ऑफ स्पिनर ने सीजन के दूसरे हाफ में फ्रेंचाइजी से जुड़ने के संकेत जरूर दिए।

    अश्विन ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर पोस्‍ट किया, 'आगामी सीजन के लिए चेन्‍नई में ट्रेनिंग के दौरान मेरे घुटने में चोट लग गई। मुझे प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसका मतलब है कि बीबीएल 15 में हिस्‍सा नहीं ले सकूंगा। यह कहना मुश्किल है क्‍योंकि मैं इस ग्रुप का हिस्‍सा बनने और आपके सामने खेलने के लिए उत्‍साहित था।'

    उन्‍होंने आगे लिखा, 'अभी रिहैब, रिकवरी और ऐसा काम करूंगा, जिससे मजबूती से वापसी कर सकूं। क्‍लब के साथ मेरी पहली बातचीत में मुझे ट्रेंट, स्‍टाफ, खिलाड़‍ियों से काफी अच्‍छा रिस्‍पांस मिला। मुझे एक भी गेंद डालने से पहले ही घर जैसा महसूस कराने के लिए आपका शुक्रिया।'

    अश्विन ने लिखा, 'मैं प्रत्‍येक मैच देखूंगा और अपनी महिला व पुरुष दोनों टीमों के लिए चीयर करूंगा। अगर रिहैब और ट्रेवल लाइन-अप रहा, और अगर डॉक्‍टर्स खुश हुए तो मैं बाद में सीजन में आकर सबसे मिलना चाहूंगा। कोई वादा नहीं, लेकिन इरादा है।'

     

     

    अश्विन का संन्‍यास

    याद दिला दें कि रविचंद्रन अश्‍विन ने पिछले साल ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया था। उन्‍होंने तीनों प्रारूपों टेस्‍ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल करियर से संन्‍यास लिया था। ऑफ स्पिनर ने इस साल की शुरुआत में आईपीएल से संन्‍यास लेकर चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स से अपना नाता तोड़ा।

