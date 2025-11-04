Ravichandran Ashwin इतिहास रचने से चूक गए, चोटिल होने के कारण बिग बैश लीग से वापस लिया नाम

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बिग बैश लीग 15 से अपना नाम वापस ले लिया है। अश्विन ने चोट के कारण यह फैसला लिया। अश्विन को चेन्‍नई में ट्रेनिंग करते हुए घुटने में चोट लगी थी।

रविचंद्रन अश्विन इसी के साथ इतिहास रचने से चूक गए। वो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनते। अश्विन ने बीबीएल में सिडनी थंडर से करार किया था। पूर्व खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पोस्‍ट के जरिये 14 दिसंबर से शुरू होने वाले बीबीएल से हटने की जानकारी दी। वैसे, ऑफ स्पिनर ने सीजन के दूसरे हाफ में फ्रेंचाइजी से जुड़ने के संकेत जरूर दिए।

अश्विन ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर पोस्‍ट किया, 'आगामी सीजन के लिए चेन्‍नई में ट्रेनिंग के दौरान मेरे घुटने में चोट लग गई। मुझे प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसका मतलब है कि बीबीएल 15 में हिस्‍सा नहीं ले सकूंगा। यह कहना मुश्किल है क्‍योंकि मैं इस ग्रुप का हिस्‍सा बनने और आपके सामने खेलने के लिए उत्‍साहित था।'

उन्‍होंने आगे लिखा, 'अभी रिहैब, रिकवरी और ऐसा काम करूंगा, जिससे मजबूती से वापसी कर सकूं। क्‍लब के साथ मेरी पहली बातचीत में मुझे ट्रेंट, स्‍टाफ, खिलाड़‍ियों से काफी अच्‍छा रिस्‍पांस मिला। मुझे एक भी गेंद डालने से पहले ही घर जैसा महसूस कराने के लिए आपका शुक्रिया।'