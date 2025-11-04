'महिला टीम ने World Cup Trophy पूर्व क्रिकेटर्स के साथ शेयर की, पुरुषों ने ऐसा कभी नहीं किया', R Ashwin ने दिया कड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। R Ashwin: भारतीय पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पहली बार ODI वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद एक बड़ा बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। उन्होंने हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की उस दिल छू लेने वाली पहल की जमकर तारीफ की, जो उनके अनुसार आजतक कभी भारतीय मेंस क्रिकेट ने कभी नहीं किया।

R Ashwin ने क्यों कहा ऐसा भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने नहीं किया? दरअसल, भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हरमनप्रीत ब्रिगेड ने अपनी जीत का जश्न मनाते समय भारतीय महिला क्रिकेट की तीन दिग्गज खिलाड़ियों, मिताली राज, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा को सम्मान दिया। ये तीनों उस समय DY पाटिल स्टेडियम में कमेंट्री पैनल में थीं। टीम ने उन्हें ट्रॉफी उठाने, जश्न में शामिल होने और खुशी के आंसू बांटने के लिए स्टेज पर बुलाया।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि साल 2016-17 में जब हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह यादगार पारी खेली थी, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ हार का दुख मिला था। उस वर्ल्ड कप में झूलन और मिताली दोनों थीं। इस बार भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीतकर मिताली राज को थमाई। ऐसा क्यों किया? मैं इसके लिए महिला टीम को सलाम करता हूं। भारतीय पुरुष टीम ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया।