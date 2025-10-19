PSL में हिस्सा नहीं लेंगे राशिद खान! पाकिस्तानी के खिलाफ गुस्से का सोशल मीडिया पर इस तरह से किया इजहार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुई पाकिस्तान सुपर लीग में वैसे भी ज्यादा बड़े सितारे खेलते नहीं हैं। इसमें अधिकतर वही लोग खेलते हैं जिन्हें आईपीएल में जगह नहीं मिलती या फिर जो इंटरनेशनल खिलाड़ी फ्री रहते हैं। लीग में खेलने वाले बड़े नामों में से एक राशिद खान का नाम था, लेकिन अगले साल अगर राशिद इस लीग में खेलते हुए दिखाई न दें तो हैरानी नहीं होगी।

पाकिस्तानी सेना ने दो दिन पहले अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की जिसमें अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई। ये तीनों अपने दोस्त के यहां दावत में थे तभी हमला हो गया और अपनी जान गंवा बैठे। हमले में आम लोगों की भी मौत हुई है। इसी के लेकर अफगानिस्तान में गुस्सा है।

राशिद ने उठाया बड़ा कदम हमले के बाद अफगानिस्तान के कई क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के घिनौने कदम का विरोध किया था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ खेली जाने वाली ट्राई सीरीज में से नाम वापस ले लिया था। अब राशिद ने इशारा किया है कि वह पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलेंगे। राशिद ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स के बायों में से पीएसएल टीम लाहौर कलंदर्स का नाम हटा लिया है। इसी टीम के लिए वह पीएसएल खेल रहे थे।

इस समय न पीएसएल में खिलाड़ियों की नीलामी है और न ही टीम में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं है। ऐसे में राशिद का टीम का नाम हटाना बताता है कि वह पीसीएल में न खेलने का फैसला कर चुके हैं और इसका आधार वो हमला है जिसमें अफगानी क्रिकेटर मारे गए।