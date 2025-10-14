Ranji Trophy 2025-26: कल से शुरू हो रहा है घरेलू क्रिकेट का महाकुंभ, छाप छोड़ने को तैयार युवा, ऋषभ पंत के कमबैक पर नजरें

Language
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:42 PM (IST)

    चोट के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे ऋषभ पंत की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वह कल से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सेशन में वापसी कर सकते हैं।

    ऋषभ पंत चोट के कारण हैं टीम से बाहर

    पीटीआई, बेंगलुरु: इंग्लैंड दौरे में चोटिल होने के बाद से खेल से बाहर चल रहे ऋषभ पंत बुधवार से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के नए सत्र से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कई युवा खिलाड़ी भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं।

    पंत का खेलना रणजी ट्रॉफी का मुख्य आकर्षण होगा, क्योंकि अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद भारत को लंबे समय तक टेस्ट मैच नहीं खेलने हैं। जुलाई में मैनचेस्टर में क्रिस वोक्स की गेंद पर पैर की अंगुली में फ्रैक्चर होने के बाद से पंत खेल से बाहर हैं।

    सीओई में कर रहे हैं सुधार

    बीसीसीआई सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीओई) में उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है। हैदराबाद के खिलाफ पहले दौर के मैच के लिए दिल्ली की 24 खिलाड़ियों की टीम में पंत का नाम नहीं है, लेकिन यदि सीओई उनकी वापसी को मंजूरी दे देता है, तो वह दूसरे दौर (25 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध) या तीसरे दौर (एक नवंबर से पुडुचेरी के खिलाफ) में खेल सकते हैं। इससे पंत को 14 नवंबर से विश्व चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज से पहले अपनी फिटनेस का आकलन करने का अवसर मिलेगा।

    इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

    पंत के अलावा कई खिलाड़ी हैं, जो अपने प्रदर्शन के आधार पर भारतीय टीम में स्थान पाने की उम्मीद नहीं रखते। इनमें आर स्मरण (कर्नाटक), आंद्रे सिद्दार्थ (तमिलनाडु), यश ढुल (दिल्ली) और अन्य शामिल हैं। रणजी ट्रॉफी की 42 बार की चैंपियन मुंबई टीम एक बार फिर से खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। गत विजेता विदर्भ भी खिताब नहीं गंवाना चाहेगी। अन्य टीमें जैसे केरल, सौराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक भी अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।

    रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में 32 टीमें होंगी, जबकि प्लेट ग्रुप में छह टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। पहला चरण 15-18 अक्टूबर और 16-19 नवंबर के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा चरण अगले साल 22 जनवरी से शुरू होगा और फाइनल 24 फरवरी को होगा।

