दो दिन बाद रणजी का रण, उप्र और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने शुरू की फाइनल तैयारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। बीसीसीआइ की घरेलू शृंखला रणजी ट्राफी की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। इसमें उप्र की टीम आंध्र प्रदेश के खिलाफ घरेलू मैदान ग्रीन पार्क मुकाबला खेलेगी। मुकाबले से पहले मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार को हुए नेट्स पर फाइनल तैयारी शुरू कर दी है। पहले दिन आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ी पिच से स्पिनर और तेज गेंदबाजों को मिलने वाली मदद को खोजते दिखे। वहीं, दूसरी ओर उप्र टीम के खिलाड़ी नेट्स पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बाद क्षेत्ररक्षण और कैचिंग में पसीना बहाते रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



ग्रीन पार्क स्टेडियम में दोपहर एक बजे मेहमान टीम आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज अश्विन, करन, श्रीकर भरत और सौरभ कुमार ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों के साथ स्पिन और तेज गेंदबाज करीब एक घंटे तक अभ्यास कर पिच से मिलने वाली मदद को खोजते दिखे।

दूसरी ओर उप्र की ओर से बल्लेबाज और कप्तान करन शर्मा, रिंकू सिंह, आर्यन जुयाल, अभिषेक गोस्वामी, प्रियम गर्ग, माधव कौशिक गेंदबाज शिवम मावी, कुनाल त्यागी, आकिब खान, प्रशांतवीर, विजय कुमार, विप्रराज ने नेट्स पर खूब पसीना बहाया। मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर ने सभी खिलाड़ियों को स्लिप कैच और बाउंड्री थ्रोइंग का कड़ा अभ्यास कराया। अब मंगलवार को उप्र और आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ी फाइनल अभ्यास कर अंतिम एकादश पर मंथन करेंगे। जबकि बुधवार 15 अक्टूबर का रणजी ट्राफी का पहला मुकाबला खेला जाएगा।