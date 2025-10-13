Language
    दो दिन बाद रणजी का रण, उप्र और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने शुरू की फाइनल तैयारी

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    कानपुर में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की टीमें ग्रीन पार्क में भिड़ेंगी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। आंध्र प्रदेश की टीम ने पिच से मिलने वाली मदद को समझने की कोशिश की, जबकि उत्तर प्रदेश की टीम ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में पसीना बहाया। उत्तर प्रदेश की नजर घरेलू पिच पर स्पिन अटैक से विपक्षी टीम को फंसाने पर है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बीसीसीआइ की घरेलू शृंखला रणजी ट्राफी की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। इसमें उप्र की टीम आंध्र प्रदेश के खिलाफ घरेलू मैदान ग्रीन पार्क मुकाबला खेलेगी। मुकाबले से पहले मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार को हुए नेट्स पर फाइनल तैयारी शुरू कर दी है। पहले दिन आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ी पिच से स्पिनर और तेज गेंदबाजों को मिलने वाली मदद को खोजते दिखे। वहीं, दूसरी ओर उप्र टीम के खिलाड़ी नेट्स पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बाद क्षेत्ररक्षण और कैचिंग में पसीना बहाते रहे।

    ग्रीन पार्क स्टेडियम में दोपहर एक बजे मेहमान टीम आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज अश्विन, करन, श्रीकर भरत और सौरभ कुमार ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों के साथ स्पिन और तेज गेंदबाज करीब एक घंटे तक अभ्यास कर पिच से मिलने वाली मदद को खोजते दिखे।

    दूसरी ओर उप्र की ओर से बल्लेबाज और कप्तान करन शर्मा, रिंकू सिंह, आर्यन जुयाल, अभिषेक गोस्वामी, प्रियम गर्ग, माधव कौशिक गेंदबाज शिवम मावी, कुनाल त्यागी, आकिब खान, प्रशांतवीर, विजय कुमार, विप्रराज ने नेट्स पर खूब पसीना बहाया। मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर ने सभी खिलाड़ियों को स्लिप कैच और बाउंड्री थ्रोइंग का कड़ा अभ्यास कराया। अब मंगलवार को उप्र और आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ी फाइनल अभ्यास कर अंतिम एकादश पर मंथन करेंगे। जबकि बुधवार 15 अक्टूबर का रणजी ट्राफी का पहला मुकाबला खेला जाएगा।

    घरेलू मैदान में स्पिन अटैक पर उप्र की नजर

    उप्र की टीम घरेलू पिचों पर विपक्षी टीम को स्पिन के अटैक में फंसाने की रणनीति बनाती दिखी। मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर नेट पर स्पिनरों गेंदबाजों को सटीक लाइन पर गेंदबाजी करने के टिप्स देते नजर आए। स्पिनरों की मददगार रही ग्रीन पार्क की पिच पर आंध्र प्रदेश के खिलाफ उप्र की ओर से तीन फिरकी गेंदहाज विप्रराज निगम, शिवम शर्मा, प्रशांतवीर उतर सकते हैं। दूसरे छोर पर उनका साथ कप्तान करन शर्मा और रिंकू सिंह निभा सकते हैं।