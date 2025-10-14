Language
    कानपुर के ग्रीन पार्क में कल से रणजी का रण, घरेलू मैदान में सीजन की पहली जीत के लिए उतरेगी टीम उप्र

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का आगाज उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुकाबले से होगा। मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम कप्तान करन शर्मा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने के लिए उतरेगी। वहीं, आंध्र प्रदेश की टीम में भी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। पिच का व्यवहार हर सत्र में बदलेगा, जिससे बल्लेबाजों और गेंदबाजों को मदद की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बीसीसीआइ की सबसे बड़ी घरेलू शृंखला रणजी ट्राफी की शुरुआत ग्रीन पार्क स्टेडियम में उप्र बनाम आंध्र प्रदेश के बीच होने वाले मुकाबले से होगी। सीजन के पहले मुकाबले में मेजबान उप्र और मेहमान आंध्र प्रदेश की टीम पहली जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। घरेलू मैदान में उप्र की टीम कप्तान करन शर्मा, रिंकू सिंह, प्रियम गर्ग, आर्यन जुयाल, अभिषेक, शिवम, कुनाल और विप्रराज के भरोसे जीत को पक्का करने चाहेगी। वहीं, दूसरी ओर पिछले सीजन तक उप्र के सबसे भरोसेमंद आलराउंडर सौरभ कुमार के साथ कप्तान रिक्की अश्विन, श्रीकर भरत, पृथ्वी राज, अभिषेक, केवी शशिकांत आंध्र प्रदेश को मजबूती प्रदान करेंगे।

    बुधवार को सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होने वाले सीजन का पहला मुकाबला ग्रीन पार्क की पिच नंबर चार पर खेला जाएगा। जिसे नागपुर के क्यूरेटर अभिजीत ने तैयार किया है। ग्रीन पार्क के कंसल्टेंट क्यूरेटर शिव कुमार ने बताया कि भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज के दौरान ही ग्रीन पार्क की पिच नंबर चार, पांच और सात को रणजी ट्राफी के लिए सुरक्षित कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि पिच नंबर का व्यवहार हर सत्र में बदलेगा। सुबह के पहले सत्र में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। जबकि दोपहर के दूसरे सत्र में पिच बल्लेबाजों के अनुकूल हो जाएगी। वहीं, तीसरे सत्र में पिच का व्यवहार स्पिन के मुफीद हो जाएगा। इस बार स्टेडियम में होने वाले रणजी मुकाबलों में पिच बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों की भी मददगार होगी। उप्र की टीम ने वर्ष 2005-06 में मो. कैफ की कप्तानी में बंगाल को पराजित कर पहली बार रणजी ट्राफी का खिताब जीता था। तब से उप्र की टीम निराशाजनक प्रदर्शन करती आ रही है। अब नए सीजन में उप्र की टीम ने मुख्य कोच अरविंद कपूर और कप्तान करन शर्मा पर भरोसा जताया है।

    अभ्यास में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना


    15 अक्टूबर को होने वाले रणजी मैच से पहले उप्र और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों ने नेट पर फाइनल तैयारियों को पुख्ता किया। उप्र की टीम के रिंकू, प्रियम, करन, आर्यन, अभिषेक ने मुख्य कोच अरविंद कपूर की देखरेख में शार्ट पिच, बाउंसर गेंदों पर शाट लगाने का अभ्यास किया। वहीं, गेंदबाज आकिब खान, शिवम मावी, कुनाल त्यागी और विप्रराज निगम ने पिच से मिलने वाली मदद की खोज की। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की टीम से विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत, कप्तान रिक्की और अश्विन ने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ 40 मिनट से ज्यादा बल्लेबाजी कर तैयारियों को फाइनल रूप दिया।