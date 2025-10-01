Language
    R Ashwin Unsold: आर अश्विन पर नहीं लगी बोली, संन्यास के बाद इस टी20 लीग ऑक्शन में रहे अनसोल्ड

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को 1 अक्टूबर को ILT20 सीजन-4 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सहित भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 37 वर्षीय अश्विन को लीग के इतिहास की पहली नीलामी में शामिल किया गया था। अश्विन का बेस प्राइज 1.06 करोड़ रुपये था।

    आईएलटी20 में अश्विन नहीं मिला कोई खरीदार। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को 1 अक्टूबर को ILT20 सीजन-4 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सहित भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 37 वर्षीय अश्विन को लीग के इतिहास की पहली नीलामी में $120,000 (लगभग 1.06 करोड़ रुपये) की कीमत के स्लैब में रखा गया था।

    हालांकि, उनके नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और जब उनका नाम पहली बार नीलामी में आया, तो उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास नीलामी के लिए $800,000 की राशि थी। साथ ही सीधे साइन और रिटेंशन के लिए पहले आवंटित $1.2 मिलियन की शेष राशि भी थी।

    बिग बैश लीग में लेंगे हिस्सा

    गौरतलब हो कि पिछले महीने अश्विन को बिग बैश लीग (बीबीएल) के 15वें संस्करण के लिए सिडनी थंडर ने साइन किया था। 39 वर्षीय अश्विन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले बीबीएल को दूसरे भाग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

    अश्विन ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है, जिससे वह दुनिया भर की लीगों में खेलने के पात्र हो गए हैं। इस चैंपियन ऑफ स्पिनर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

    बने पहले भारतीय क्रिकेटर

    बता दें कि पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में शामिल होगर इतिहास रच दिया। सिडनी थंडर ने गुरुवार को उन्‍हें साइन करने की घोषणा की। इसके साथ ही अश्विन आधिकारिक तौर पर बीबीएल टीम में शामिल होने वाले वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए है।

