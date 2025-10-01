R Ashwin Unsold: आर अश्विन पर नहीं लगी बोली, संन्यास के बाद इस टी20 लीग ऑक्शन में रहे अनसोल्ड

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को 1 अक्टूबर को ILT20 सीजन-4 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सहित भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 37 वर्षीय अश्विन को लीग के इतिहास की पहली नीलामी में शामिल किया गया था। अश्विन का बेस प्राइज 1.06 करोड़ रुपये था।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन को 1 अक्टूबर को ILT20 सीजन-4 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सहित भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 37 वर्षीय अश्विन को लीग के इतिहास की पहली नीलामी में $120,000 (लगभग 1.06 करोड़ रुपये) की कीमत के स्लैब में रखा गया था।

हालांकि, उनके नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और जब उनका नाम पहली बार नीलामी में आया, तो उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास नीलामी के लिए $800,000 की राशि थी। साथ ही सीधे साइन और रिटेंशन के लिए पहले आवंटित $1.2 मिलियन की शेष राशि भी थी।

बिग बैश लीग में लेंगे हिस्सा गौरतलब हो कि पिछले महीने अश्विन को बिग बैश लीग (बीबीएल) के 15वें संस्करण के लिए सिडनी थंडर ने साइन किया था। 39 वर्षीय अश्विन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले बीबीएल को दूसरे भाग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

अश्विन ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है, जिससे वह दुनिया भर की लीगों में खेलने के पात्र हो गए हैं। इस चैंपियन ऑफ स्पिनर ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।