Dinesh Karthik की सरप्राइज वापसी, बने टीम इंडिया के कप्तान; इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल

अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 7 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। कार्तिक के साथ आर अश्विन भी खेलेंगे। भारत ने यह टूर्नामेंट 2005 में जीता था। क्रिकेट हांगकांग चाइना के चेयरपर्सन ने कार्तिक के अनुभव और नेतृत्व की सराहना की। कार्तिक ने भारत की कप्तानी को सम्मान बताया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Dinesh Karthik Captain: क्रिकेट हांगकांग चाइना ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह टूर्नामेंट 7 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक के अलावा आर अश्विन भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। Dinesh Karthik बने हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया के कप्तान दरअसल, हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट (Hong Kong Sixes) 1992 में शुरू हुआ था और इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेती हैं। भारत ने इसे अब तक सिर्फ एक बार, जो कि साल 2005 में खिताब जीता है। हालांकि, टीम इंडिया 1992 और 1995 में फाइनल तक पहुंचकर खिताब से चूक गई थी। वहीं, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को अब तक 5 बार जीतकर दबदबा बनाया है।

We are proud to welcome Dinesh Karthik as the Captain of Team India for the Hong Kong Sixes 2025. With his vast international experience, sharp leadership skills, and explosive batting, Dinesh will bring both inspiration and intensity to the tournament. His appointment reflects… pic.twitter.com/XlfTnOPsM3 — Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) September 23, 2025 अब इस टूर्नामेंट के लिए पूर्व भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik Team India Captain Hong Kong Sixes) को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है, जिनसे उम्मीद होगी कि वह भारत को 20 साल इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनाए।

क्रिकेट हांगकांग चाइना के चेयरपर्सन मिस्टर बुर्जी श्रॉफ ने कहा, "हम दिनेश कार्तिक का टीम इंडिया के कप्तान के रूप में स्वागत करके बेहद उत्साहित हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व इस टूर्नामेंट को खास बनाएगा और हमें भरोसा है कि उनकी मौजूदगी दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करेगी।" इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा, "हांगकांग सिक्सेस जैसे ऐतिहासिक और वैश्विक पहचान वाले टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं शानदार खिलाड़ियों के साथ मिलकर ऐसा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ जो दर्शकों को आनंद दे और पूरी तरह रोमांचक हो।" अरिवा स्पोर्ट्स के सह-संस्थापक मिस्टर रजनीश चोपड़ा ने कहा, "दिनेश कार्तिक का इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करना हमारे लिए गर्व की बात है। दबाव में खेलने की उनकी क्षमता और करिश्माई नेतृत्व उन्हें इस फॉर्मेट के लिए परफेक्ट कप्तान बनाती है।" भारतीय टीम का कैसा रहा पिछले साल प्रदर्शन हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। पिछले साल टीम के कप्तान रॉबिन उथप्पा टीम थे और टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी थी। भारत को पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि यूएई की टीम से भी हार झेलनी पड़ी थी।