Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dinesh Karthik की सरप्राइज वापसी, बने टीम इंडिया के कप्तान; इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। यह टूर्नामेंट 7 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। कार्तिक के साथ आर अश्विन भी खेलेंगे। भारत ने यह टूर्नामेंट 2005 में जीता था। क्रिकेट हांगकांग चाइना के चेयरपर्सन ने कार्तिक के अनुभव और नेतृत्व की सराहना की। कार्तिक ने भारत की कप्तानी को सम्मान बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    Dinesh Karthik बने हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया के कप्तान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Dinesh Karthik Captain: क्रिकेट हांगकांग चाइना ने मंगलवार को घोषणा की कि भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को हांगकांग सिक्सेस 2025 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह टूर्नामेंट 7 नवंबर से 9 नवंबर 2025 तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक के अलावा आर अश्विन भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है।

    Dinesh Karthik बने हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया के कप्तान

    दरअसल, हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट (Hong Kong Sixes) 1992 में शुरू हुआ था और इसमें कुल 12 टीमें हिस्सा लेती हैं। भारत ने इसे अब तक सिर्फ एक बार, जो कि साल 2005 में खिताब जीता है। हालांकि, टीम इंडिया 1992 और 1995 में फाइनल तक पहुंचकर खिताब से चूक गई थी। वहीं, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को अब तक 5 बार जीतकर दबदबा बनाया है।

    अब इस टूर्नामेंट के लिए पूर्व भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik Team India Captain Hong Kong Sixes) को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है, जिनसे उम्मीद होगी कि वह भारत को 20 साल इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनाए।

    क्रिकेट हांगकांग चाइना के चेयरपर्सन मिस्टर बुर्जी श्रॉफ ने कहा,

    "हम दिनेश कार्तिक का टीम इंडिया के कप्तान के रूप में स्वागत करके बेहद उत्साहित हैं। उनका अनुभव और नेतृत्व इस टूर्नामेंट को खास बनाएगा और हमें भरोसा है कि उनकी मौजूदगी दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करेगी।"

    इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद दिनेश कार्तिक ने कहा,

    "हांगकांग सिक्सेस जैसे ऐतिहासिक और वैश्विक पहचान वाले टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं शानदार खिलाड़ियों के साथ मिलकर ऐसा क्रिकेट खेलना चाहता हूँ जो दर्शकों को आनंद दे और पूरी तरह रोमांचक हो।"

    अरिवा स्पोर्ट्स के सह-संस्थापक मिस्टर रजनीश चोपड़ा ने कहा,

    "दिनेश कार्तिक का इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करना हमारे लिए गर्व की बात है। दबाव में खेलने की उनकी क्षमता और करिश्माई नेतृत्व उन्हें इस फॉर्मेट के लिए परफेक्ट कप्तान बनाती है।"

    भारतीय टीम का कैसा रहा पिछले साल प्रदर्शन

    हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। पिछले साल टीम के कप्तान रॉबिन उथप्पा टीम थे और टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी थी। भारत को पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि यूएई की टीम से भी हार झेलनी पड़ी थी।

    बता दें Hong Kong Sixes टूर्नामेंट में एक टीम में सिर्फ 6 ही खिलाड़ी होते है। एक पारी 6 ओवर की होती है और हर खिलाड़ी एक ही ओवर फेंक सकता है। टूर्नामेंट में फ्री हिट या नो बॉल नहीं होती। साथ ही अगर कोई खिलाड़ी अर्धशतक बना दे तो उसे रिटायर होना पड़ता है।

    यह भी पढ़ें- गंभीर-सहवाग OUT, रोहित-कोहली IN... Dinesh Karthik ने चुनी भारत की बेस्ट टी20 वर्ल्ड कप प्लेइंग- XI

    यह भी पढ़ें- 'एमएस धोनी ने मुझे गिरगिट बना दिया था', माही के कारण अपने रंग बदलने पर मजबूर हो गए थे दिनेश कार्तिक