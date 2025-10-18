बेशर्म पाकिस्तान! अफगानिस्तान को दर्द देने के बाद भी ट्राई सीरीज खेलने तैयार, खोज रहा है रिप्लेसमेंट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हमले के बाद भी उसकी बेशर्म कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने अब एक और हैरान करने वाला फैसला किया है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हमले में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर मारे गए थे जिसके बाद उसने अगले महीने वाली ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया था। पाकिस्तान पर इसका असर नहीं हुआ है और उसके क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ट्राई सीरीज के लिए जो शेड्यूल तय किया गया था वही रहेगा।

अफगानिस्तान के पाकटिका प्रांत में पाकिस्तान की एयरस्ट्राक में कई लोग मारे गए जिसमें अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर शामिल हैं। इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 से 29 नवंबर के बीच पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया।

दूसरी टीमों से हो रही है चर्चा समाचार एजेंसी पीटीआई ने पीसीबी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि वह दूसरे क्रिकेट बोर्डों से अफगानिस्तान को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी के हवाले से लिखा है, "अफगानिस्तान के पीछे हटने के बाद भी ट्राई सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। हम रिप्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं और एक बार जब नाम तय हो जाएगा हम इसका एलान कर देंगे।"