Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बेशर्म पाकिस्तान! अफगानिस्तान को दर्द देने के बाद भी ट्राई सीरीज खेलने तैयार, खोज रहा है रिप्लेसमेंट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है जिसमें उसके तीन युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया है। पीसीबी ने कहा है कि अफगानिस्तान के नाम वापस लेने के बाद भी सीरीज जारी रहेगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज जारी रखने का किया फैसला

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हमले के बाद भी उसकी बेशर्म कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने अब एक और हैरान करने वाला फैसला किया है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए हमले में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर मारे गए थे जिसके बाद उसने अगले महीने वाली ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया था। पाकिस्तान पर इसका असर नहीं हुआ है और उसके क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ट्राई सीरीज के लिए जो शेड्यूल तय किया गया था वही रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अफगानिस्तान के पाकटिका प्रांत में पाकिस्तान की एयरस्ट्राक में कई लोग मारे गए जिसमें अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर शामिल हैं। इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 से 29 नवंबर के बीच पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया।

    दूसरी टीमों से हो रही है चर्चा

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने पीसीबी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि वह दूसरे क्रिकेट बोर्डों से अफगानिस्तान को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी के हवाले से लिखा है, "अफगानिस्तान के पीछे हटने के बाद भी ट्राई सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। हम रिप्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं और एक बार जब नाम तय हो जाएगा हम इसका एलान कर देंगे।"

    इन टीमों से हो रही है चर्चा

    पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि बोर्ड इस समय एसोसिएट सदस्यों से सीरीज में हिस्सा लेने की अपील कर रहा है जिसमें नेपाल और यूएई के नाम शामिल हैं।हालांकि, उनकी प्राथमिकता टेस्ट खेलने वाले देशों में से किसी को चुनने की है। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा।

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी हमले में मारे गए क्रिकेटरों के दुख में डूबा अफगानिस्तान, देश के दिग्गजों ने लिखे भावुक पोस्ट

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के हमले में तीन क्रिकेटरों की मौत, अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज से नाम लिया वापस, राशिद खान ने जताया दुख 