पाकिस्तान के हमले में तीन क्रिकेटरों की मौत, अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज से नाम लिया वापस, राशिद खान ने जताया दुख 

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पाकटिका में की गई एयर स्ट्राइक में देश के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने इस बात की जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया कि खिलाड़ी उरुगन से शराणा आए थे। ये तीनों एक दोस्ताना मैच खेलने आए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीबी ने बताया कि जो तीन क्रिकेटर मारे गए हैं उनके नाम कबीर, सिबघातुल्लाह और हारून हैं। एसीबी ने साथ ही बताया कि इस हमले में पांच अन्य लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान नहीं खेलेगा सीरीज इस बीच अफगानिस्तान बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है और अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया है। बोर्ड ने ये फैसला मारे गए खिलाड़ियों के सम्मान में लिया है। बोर्ड ने बताया, "उरुगन से घर लौटने के बाद इन लोगों को एक बैठक में निशाना बनाया गया। इस बुजदिली वाले हमले को पाकिस्तान ने अंजाम दिया है।"

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकटिका राज्य के उरुगन जिले में रहने वाले तीन क्रिकेटरों के शहीद होने पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है जो पाकिस्तान द्वारा किए गए बुजदिल हमले में इस शाम निशाना बने।"