पाकिस्तान के हमले में तीन क्रिकेटरों की मौत, अफगानिस्तान ने ट्राई सीरीज से नाम लिया वापस, राशिद खान ने जताया दुख
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है जिसमें तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है और तीनों के नाम भी उजागर कर दिए हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पाकटिका में की गई एयर स्ट्राइक में देश के तीन क्रिकेटरों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने इस बात की जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया कि खिलाड़ी उरुगन से शराणा आए थे। ये तीनों एक दोस्ताना मैच खेलने आए थे।
एसीबी ने बताया कि जो तीन क्रिकेटर मारे गए हैं उनके नाम कबीर, सिबघातुल्लाह और हारून हैं। एसीबी ने साथ ही बताया कि इस हमले में पांच अन्य लोगों की मौत हुई है।
अफगानिस्तान नहीं खेलेगा सीरीज
इस बीच अफगानिस्तान बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है और अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया है। बोर्ड ने ये फैसला मारे गए खिलाड़ियों के सम्मान में लिया है। बोर्ड ने बताया, "उरुगन से घर लौटने के बाद इन लोगों को एक बैठक में निशाना बनाया गया। इस बुजदिली वाले हमले को पाकिस्तान ने अंजाम दिया है।"
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकटिका राज्य के उरुगन जिले में रहने वाले तीन क्रिकेटरों के शहीद होने पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है जो पाकिस्तान द्वारा किए गए बुजदिल हमले में इस शाम निशाना बने।"
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Statement of Condolence<br><br>The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.<br><br>In… <a href="https://t.co/YkenImtuVR">pic.twitter.com/YkenImtuVR</a></p>— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) <a href="https://twitter.com/ACBofficials/status/1979285528626282613?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
राशिद खान ने भी जताया दुख
अफगानिस्तान के क्रिकेटरो ने भी इस घटना पर दुख जताया है। अफगानिस्तान के टी20 कप्तान राशिद खान ने इस हमले की निंदा की है और बोर्ड के ट्राई सीरीज से नाम लेने के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई एयरस्ट्राइक में मारे गए आम लोगों की खबर पर दुखी हूं। इस हादसे में महिला, बच्चों और देश के युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई जो विश्व स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रहे थे।"
