    पाकिस्तानी हमले में मारे गए क्रिकेटरों के दुख में डूबा अफगानिस्तान, देश के दिग्गजों ने लिखे भावुक पोस्ट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की है जिसमें उसके तीन युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट जगत में शोक है। दिग्गजों ने इस हमले की निंदा की है। 

    अफगानिस्तानी क्रिकेटरों की मौत पर पसरा मातम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में मारे गए तीन अफगानिस्तान के क्रिकेटरों की मौत के पूरे क्रिकेट जगत में शोक का माहौल है। ये तीनों क्रिकेटर पाकटिका राज्य में थे तभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अफागिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों ने इस हमले की निंदा की है और तीनों क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।

    अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हमले की निंदा करते हुए तीनों क्रिकेटरों के नाम उजागर किए हैं और साथ ही अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया है।

    देश के क्रिकेटरों ने जताया दुख

    अफगानिस्तान के ऑलराउंडर गुलबदीन नैब ने इस हमले की निंदा की है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, "हम उरुगन, पाकटिका प्रांत में किए गए कायरानापूर्ण हमले से काफी दुखी हैं जिसमें मासूम आमलोग और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना का ये निर्दयी अटैक हमारे लोगों, हमारी आजादी पर हमला है, लेकिन ये सभी हमारी अफगान भावना को तोड़ नहीं सकता।"

    <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We are deeply saddened by the cowardly military attack in Argun, Paktika, that martyred innocent civilians and fellow cricketers. This brutal act by the Pakistani army is an assault on our people, pride, and independence.but it will never break the Afghan spirit.</p>&mdash; Gulbadin Naib (@GbNaib) <a href="https://twitter.com/GbNaib/status/1979282797534810256?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारुकी ने भी इस हमले की आलोचना की है। उन्होंने लिखा, "जालिमों द्वारा हमारे मासूम लोगों और घरेलू क्रिकेटरों का नरसंहार जघन्य है और न भूलने वाला है। अल्लाह शहीदों को स्वर्ग में सबसे ऊंचा दर्जा दे, सताने वालों को परेशान करे और उनको उनके कामों के हिसाब से सजा दे। खिलाड़ियों और आम लोगों को मारना सम्मान की बात नहीं है। ये गहरा अपमान है।"

    <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ps" dir="rtl">انالله واناالیه راجعون <br><br>د ظالمانو لخوا د ملکي وګړو او زموږ د کورني کرکټ لوبغاړو شهیدانېدل یو ستر نه بښونکی جنایت دی، شهیدانو ته دې لوی خدای جنت فردوس نصیب کړي او ظالمان دې خدای ج ذلیل او په خپل قهر ګرفتار کړي.<br>د لوبغاړو او ملکي وګړو شهیدانول افتخار نه بلکه د بیغرتۍ آخري <br>حد دی!…</p>&mdash; fazalhaq farooqi (@fazalfarooqi10) <a href="https://twitter.com/fazalfarooqi10/status/1979263414506787296?ref_src=twsrc%5Etfw">October 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

    अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने अपने फेसबुक पर लिखा, "एक दोस्ताना मैच के बाद पाकटिका प्रान्त में पाकिस्तानी सेना के हमले में मारे गए लोगों की मौत की खबर सुनना मेरे लिए काफी दर्दभरा रहा है। ये सिर्फ पाकटिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान क्रिकेट परिवार और देश के लिए दुख की बात है। हमले में मारे गए खिलाड़ियों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।"

