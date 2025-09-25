Suryakumar Yadav के बर्ताव से बौखलाकर PCB ने दर्ज कराई शिकायत, क्या Asia Cup Final के लिए होंगे बैन?

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:11 AM (IST)

    एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद सूर्यकुमार यादव के बयानों पर पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। आईसीसी मैच रेफरी ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक ई-मेल भेजा है। जांच के बाद उनके बयान से खेल की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसे में जानते हैं क्या सूर्या पर आईसीसी जुर्माना लगा सकती है या उन पर बैन लगेगा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav News: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद दिए गए बयानों ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को विवादों के घेरे में ला दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उनके बयान को लेकर आईसीसी (ICC) में शिकायत दर्ज की है।

    भले ही भारत ने बांग्लादेश को सुपर-4 के मैच में 41 रन से मात देकर एशिया कप फाइनल का टिकट हासिल कर लिया हो, लेकिन कप्तान सूर्या को लेकर दर्ज की गई शिकायत ने टीम की टेंशन में ला दिया है। ऐसे में क्या आईसीसी कप्तान सूर्या पर बैन तो नहीं लगाता है या फिर जुर्माना लगाया जाएगा, आइए जानते हैं क्या कहता है नियम।

    दरअसल, भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan Asia Cup) एशिया कप का सुपर-4 का मैच जो कि 14 सितंबर 2025 को खेला गया था, उस मैच में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या के बयानों को लेकर पीसीबी ने शिकायत दर्ज कराई है। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक ई-मेल भेजा है।

    इसमें लिखा है कि PCB ने सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) की पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिकायत की है।जांच के बाद माना गया कि उनके बयान से खेल की छवि को नुकसान पहुंच सकता हैं। इसलिए सूर्यकुमार के खिलाफ आरोप बनता है। 

    इस मेल में कहा गया है कि सूर्या इस आरोप को नहीं मानते हैं तो इस पर सुनवाई होगी। उस सुनवाई में मेरे अलावा सूर्या और पीसीबी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

    क्या सूर्या पर बैन तो नहीं लगेगा?

    आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से यह मामला ज्यादातर Level 1 offence माना जाएगा। लेवल-1 के उल्लंघन में बैन नहीं होता, केवल मैच फीस का कुछ प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। बैन तभी होता है जब Level 2, 3 या 4 offence हो (जैसे गाली देना, धमकी देना, बॉल से छेड़छाड़ करना)।यानी सूर्यकुमार यादव के बैन होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उन पर जुर्माना लग सकता है।

    सूर्यकुमार ने क्या कहा था?

    भारत-पाक मैच के बाद प्रेजेंटेशन में उन्होंने (Suryakumar Yadav) कहा था कि यह जीत हम पुलवामा आतंकवादी हमले (पहलगाम) के शहीदों और हमारे जवानों को समर्पित करते हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा था कि हमारी सरकार और बीसीसीआई के निर्देश थे कि हम मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे।

