Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ashes Series: ऑस्‍ट्रेलिया को लगा जोरदार झटका, कप्‍तान पैट कमिंस पहले एशेज टेस्ट से बाहर; स्‍टीव स्मिथ संभालेंगे कमान

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:31 PM (IST)

    ऑस्‍ट्रेलिया को एशेज सीरीज 2025 से पहले जोरदार झटका लगा है। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्‍ट से बाहर हो गए हैं। स्‍टीव स्मिथ पहले टेस्‍ट में कंगारू टीम की कमान संभालेंगे। कमिंस जुलाई से पीठ की चोट के कारण मैदान से दूर हैं। ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्‍ट।

    prefferd source google
    Hero Image

    पैट कमिंस

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे।

    कमिंस जुलाई से पीठ की चोट के कारण मैदान से बाहर हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भी कहा था कि 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के विरुद्ध शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में उनके खेलने की संभावना कम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा कि हमने कमिंस के फिट होने के लिए जितना समय तय किया था, वह समाप्त हो गया है। हमने एक सप्ताह पहले ही यह संकेत दे दिया था कि उन्हें फिट होने में चार सप्ताह से अधिक का समय लगेगा और दुर्भाग्यवश हमारे पास समय नहीं बचा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वह दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करेंगे।

    उन्होंने कहा कि कमिंस की चोट की प्रकृति ऐसी है कि आप उसका पक्के तौर पर कुछ आकलन नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन उनकी फिटनेस पर निगरानी रख रहे हैं।

    हालांकि मैकडोनाल्ड ने यह भी कहा कि कमिंस इस सप्ताह गेंदबाजी शुरू कर देंगे और उन्हें उम्मीद है कि वह चार दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए समय पर फिट हो जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे स्टीव स्मिथ! सामने आई बड़ी की प्लानिंग

    यह भी पढ़ें- WI vs AUS: पैट कमिंस को चिढ़ाना विंडीज गेंदबाज को पड़ा भारी, आईसीसी ने काटी जेब, जमकर लगाई लताड़