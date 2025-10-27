स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण इंग्लैंड के विरुद्ध होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में स्टीव स्मिथ टीम की कमान संभालेंगे। कमिंस जुलाई से पीठ की चोट के कारण मैदान से बाहर हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में भी कहा था कि 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के विरुद्ध शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में उनके खेलने की संभावना कम है।

