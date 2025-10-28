स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम ने अपने इतिहास में पहली बार पिंक जर्सी पहनी। पाकिस्‍तान के खिलाड़‍ियों ने रावलपिंडी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में पिंक जर्सी पहनी। इस तरह पाकिस्‍तान ने स्‍तन कैंसर के प्रति समर्थन जताया, जो हैशटैग पिंक टोबर महीने के दौरान पिंक रिबन पाकिस्‍तान अभियान का हिस्‍सा है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने विशेष पिंक किट का अनावरण किया था। पाकिस्‍तान ने पहली बार स्‍तन कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए पिंक जर्सी थीम अपनाई जबकि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया पहले भी इस तरह की पहल कर चुके हैं। पीसीबी ने सोशल मीडिया के जरिये नई जर्सी की घोषणा की और संदेश दिया- एक महत्‍वपूर्ण काम के लिए पिंक रंग अपनाया।

पीसीबी के सीओओ सुमैर अहमद सैयद ने संस्‍था के सामाजिक कार्यो के लिए प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्रिकेट की शक्ति और पहुंच का उपयोग करने में बहुत गर्व महसूस होता है।'

सैयद ने अभियान के उद्देश्‍य के बारे में बताया, 'पिंक रिबन अभियान के जरिये हमारा उद्देश्‍य स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने और नियमित जांच के महत्व को उजागर करना है, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है।'