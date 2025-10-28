Language
    PAK vs SA 1st T20i Live Streaming: बाबर आजम पर सबकी नजरें, ऐसे देखें पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच का लाइव प्रसारण

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:41 AM (IST)

    Pakistan vs South Africa, PAK vs SA 1st T20I LIVE Streaming Online, Telecast Channels in India: यहां पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स दी गई है। यहां पहले टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोरकार्ड और लाइव कमेंट्री भी उपलब्ध है। 

    PAK vs SA 1st T20I मैच की डिटेल्स (Pakistan vs South Africa Live Streaming)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA 1st T20I Live Streaming: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हाल ही में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ रही। अब दोनों टीमें तीन मैचों की टी20I सीरीज का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसका पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाना है। पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था। हालांकि, वो फाइनल तक पहुंचे, लेकिन उन्हें भारत के खिलाफ सभी मैचों में हार झेलनी पड़ी। 

    अब अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान की टीम वापसी करना चाहेगी। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका की टीम हाल ही में नामीबिया से हार के बाद टीम अब मजबूत प्रदर्शन करने के लिए उतरेगी। बाबर आजम लगभग 10 महीने तक बाहर रहने के बाद पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। 

    ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच लाइव देख सकते हैं। 

    • डेट और टाइम- 28 अक्तूबर 2025, गुरुवार-8:30 PM
    • वेन्यू-रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
    • लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग- फैनकोर्ड ऐप   

    कब खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच?

    पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच आज यानी 28 अक्तूबर को खेला जाना है।

    पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच कहां खेला जाएगा?

    पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

    पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच फैंस कहां देख सकते हैं?

    पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट किसी टीवी चैनल पर नहीं उपलब्ध रहेगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोर्ड ऐप पर देख सकते हैं।

    PAK vs SA हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (वनडे)

    • मैच खेले गए- 24
    • पाकिस्तान ने जीते- 12
    • साउथ अफ्रीका ने जीते-12 
    • बेनतीजा-0
    • टाई-0
    • पहला मैच कब खेला गया- 2 फरवरी 2007 (साउथ अफ्रीका ने जीता)
    • आखिरी मैच कब खेला गया- 13 दिसंबर 2024 (साउथ अफ्रीका ने जीता) 

    पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11 संभावित

    पाकिस्तान- साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, नसीम शाह।

    साउथ अफ्रीका- क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, लुवान-ड्रे प्रिटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फेरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कोर्बिन बॉश, नकबा पीटर, लुंगी एनगिडी, क्वेना माफाका, नांद्रे बर्गर।

