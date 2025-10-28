PAK vs SA 1st T20i Live Streaming: बाबर आजम पर सबकी नजरें, ऐसे देखें पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच का लाइव प्रसारण

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA 1st T20I Live Streaming: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हाल ही में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ रही। अब दोनों टीमें तीन मैचों की टी20I सीरीज का आज से आगाज होने जा रहा है, जिसका पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाना है। पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप 2025 में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था। हालांकि, वो फाइनल तक पहुंचे, लेकिन उन्हें भारत के खिलाफ सभी मैचों में हार झेलनी पड़ी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब अपने घरेलू मैदान पर पाकिस्तान की टीम वापसी करना चाहेगी। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका की टीम हाल ही में नामीबिया से हार के बाद टीम अब मजबूत प्रदर्शन करने के लिए उतरेगी। बाबर आजम लगभग 10 महीने तक बाहर रहने के बाद पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट में अपनी वापसी के लिए तैयार हैं।

ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच लाइव देख सकते हैं। PAK vs SA 1st T20I मैच की डिटेल्स (Pakistan vs South Africa Live Streaming) डेट और टाइम- 28 अक्तूबर 2025, गुरुवार-8:30 PM

वेन्यू-रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी

लाइव ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग- फैनकोर्ड ऐप कब खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच? पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच आज यानी 28 अक्तूबर को खेला जाना है।

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच कहां खेला जाएगा? पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच फैंस कहां देख सकते हैं? पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20I मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट किसी टीवी चैनल पर नहीं उपलब्ध रहेगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोर्ड ऐप पर देख सकते हैं।