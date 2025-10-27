IND vs SA: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का एलान, कप्तान टेंबा बावूमा की हुई वापसी
दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्तान टेंबा बावूमा फिट होकर टीम में लौट आए हैं। बावूमा पाकिस्तान दौरे पर टीम का हिस्सा नहीं थे, जहां दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर की थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए मजबूत स्क्वाड चुना है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्तान टेंबा बावूमा की स्क्वाड में वापसी हुई है। बावूमा को पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में बाएं पैर की पिंडली में दर्द महसूस हुआ था।
बावूमा ने पाकिस्तान दौरे पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हिस्सा नहीं लिया। एडेन मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की थी। प्रोटियाज टीम की सफलता में स्पिन तिकड़ी केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी की अहम भूमिका रही थी। तीनों को भारत के खिलाफ जगह मिली।
कागजों पर मजबूत अफ्रीका स्क्वाड
प्रेनेलन सुब्रायन और डेविड बेडिंगम पाकिस्तान दौरे पर शामिल वो खिलाड़ी हैं, जिन्हें भारत के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह नहीं मिली। बहरहाल, बावूमा की वापसी से दक्षिण अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर मजबूत हुआ है।
एडेन मार्करम, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा और रेयान रिकलटन से प्रोटियाज को बड़े स्कोर की उम्मीद रहेगी। काइल वेरेनी के कंधों पर विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी होगी। कगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर और मार्को यानसेन पर तेज गेंदबाजी आक्रमण का भार होगा।
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट स्क्वाड
टेंबा बावूमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रेयान रिकलटन, ट्रिस्टन स्टब्स और काइल वेरेनी।
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का कार्यक्रम
बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।