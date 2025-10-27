Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    IND vs SA: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का एलान, कप्‍तान टेंबा बावूमा की हुई वापसी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:29 PM (IST)

    दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के लिए टेस्‍ट टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्‍तान टेंबा बावूमा फिट होकर टीम में लौट आए हैं। बावूमा पाकिस्‍तान दौरे पर टीम का हिस्‍सा नहीं थे, जहां दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्‍ट जीतकर सीरीज बराबर की थी। वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियंस दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए मजबूत स्‍क्‍वाड चुना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेंबा बावूमा की स्‍क्‍वाड में वापसी हुई

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के लिए 15 सदस्‍यीय टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्‍तान टेंबा बावूमा की स्‍क्‍वाड में वापसी हुई है। बावूमा को पिछले महीने इंग्‍लैंड के खिलाफ वनडे में बाएं पैर की पिंडली में दर्द महसूस हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बावूमा ने पाकिस्‍तान दौरे पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हिस्‍सा नहीं लिया। एडेन मार्करम की कप्‍तानी में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्‍ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की थी। प्रोटियाज टीम की सफलता में स्पिन तिकड़ी केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी की अहम भूमिका रही थी। तीनों को भारत के खिलाफ जगह मिली।

    कागजों पर मजबूत अफ्रीका स्‍क्‍वाड

    प्रेनेलन सुब्रायन और डेविड बेडिंगम पाकिस्‍तान दौरे पर शामिल वो खिलाड़ी हैं, जिन्‍हें भारत के खिलाफ सीरीज के लिए स्‍क्‍वाड में जगह नहीं मिली। बहरहाल, बावूमा की वापसी से दक्षिण अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर मजबूत हुआ है।

    एडेन मार्करम, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्‍ड ब्रेव‍िस, जुबैर हमजा और रेयान रिकलटन से प्रोटियाज को बड़े स्‍कोर की उम्‍मीद रहेगी। काइल वेरेनी के कंधों पर विकेटकीपिंग की जिम्‍मेदारी होगी। कगिसो रबाडा, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्‍डर और मार्को यानसेन पर तेज गेंदबाजी आक्रमण का भार होगा।

     

    दक्षिण अफ्रीका का टेस्‍ट स्‍क्‍वाड

    टेंबा बावूमा (कप्‍तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्‍ड ब्रेविस, टोनी डी जॉर्जी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्‍डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रेयान रिकलटन, ट्रिस्‍टन स्‍टब्‍स और काइल वेरेनी।

    भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज का कार्यक्रम

    बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्‍ट कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में 14 नवंबर से खेला जाएगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्‍ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।

     

    यह भी पढ़ें- PAK vs SA: 18 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्‍तान में जीता पहला टेस्‍ट, सीरीज 1-1 से की बराबर

     

    यह भी पढ़ें- Keshav Maharaj ने पाकिस्तान की धरती पर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 विकेट लेकर मचा दी सनसनी