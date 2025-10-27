स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के लिए 15 सदस्‍यीय टीम की घोषणा कर दी है। नियमित कप्‍तान टेंबा बावूमा की स्‍क्‍वाड में वापसी हुई है। बावूमा को पिछले महीने इंग्‍लैंड के खिलाफ वनडे में बाएं पैर की पिंडली में दर्द महसूस हुआ था।

बावूमा ने पाकिस्‍तान दौरे पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हिस्‍सा नहीं लिया। एडेन मार्करम की कप्‍तानी में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्‍ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर की थी। प्रोटियाज टीम की सफलता में स्पिन तिकड़ी केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी की अहम भूमिका रही थी। तीनों को भारत के खिलाफ जगह मिली।

कागजों पर मजबूत अफ्रीका स्‍क्‍वाड प्रेनेलन सुब्रायन और डेविड बेडिंगम पाकिस्‍तान दौरे पर शामिल वो खिलाड़ी हैं, जिन्‍हें भारत के खिलाफ सीरीज के लिए स्‍क्‍वाड में जगह नहीं मिली। बहरहाल, बावूमा की वापसी से दक्षिण अफ्रीका का बैटिंग ऑर्डर मजबूत हुआ है।