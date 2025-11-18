स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान की मेजबानी में टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिम्‍बाब्‍वे और श्रीलंका ने हिस्‍सा लिया है। इस ट्राई सीरीज का उद्घाटन मैच पाकिस्‍तान और जिम्‍बाब्‍वे के बीच मंगलवार को रावलपिंडी स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

यह सीरीज तीनों टीमों के लिए महत्‍वपूर्ण है, जो इसके माध्‍यम से 2026 टी20 वर्ल्‍ड कप की तैयारी करेंगी। पता हो कि 2026 टी20 वर्ल्‍ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में होगा। बता दें कि पाकिस्‍तान और जिम्‍बाब्‍वे के बीच अब तक कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। पाकिस्‍तान का एकतरफा दबदबा रहा और उसने 18 मैच जीते। वहीं, जिम्‍बाब्‍वे की टीम केवल तीन मैच जीतने में कामयाब रही है। रावलपिंडी के मौसम की बात करें तो आसमान साफ रहने की उम्‍मीद है, ऐसे में फैंस को पूरा एक्‍शन देखने को मिलेगा।