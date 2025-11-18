PAK vs ZIM T20 Live Streaming: टीवी पर नहीं होगा प्रसारण, भारत में ऐसे देखें पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
PAK vs ZIM T20 Tri Series Live Streaming: पाकिस्तान की मेजबानी में टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज का आयोजन हो रहा है, जिसमें श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने भी हिस्सा लिया है। इस ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण नहीं होगा। ऐसे में जानिए कि भारत में कैसे फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की मेजबानी में टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने हिस्सा लिया है। इस ट्राई सीरीज का उद्घाटन मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मंगलवार को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा।
यह सीरीज तीनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसके माध्यम से 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगी। पता हो कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा।
बता दें कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच अब तक कुल 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। पाकिस्तान का एकतरफा दबदबा रहा और उसने 18 मैच जीते। वहीं, जिम्बाब्वे की टीम केवल तीन मैच जीतने में कामयाब रही है। रावलपिंडी के मौसम की बात करें तो आसमान साफ रहने की उम्मीद है, ऐसे में फैंस को पूरा एक्शन देखने को मिलेगा।
चलिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी डिटेल्स पर गौर करें।
PAK vs ZIM T20I मैच कब खेला जाएगा?
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच मंगलवार यानी 18 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।
PAK vs ZIM T20I मैच कहां खेला जाएगा?
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा।
PAK vs ZIM T20I कितने बजे शुरू होगा?
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। टॉस आधे घंटे पहले होगा।
PAK vs ZIM T20I मैच का प्रसारण भारत में किस टीवी चैनल पर होगा?
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच का प्रसारण भारत में किसी भी टीवी चैनल पर नहीं होगा।
PAK vs ZIM T20I मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां और कैसे देख सकते हैं?
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में स्पोर्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैच रिपोर्ट व अन्य महत्वपूर्ण खबरें पढ़ने के लिए जागरण डॉट कॉम पर क्लिक करिए।
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11
पाकिस्तान - फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा (कप्तान), उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद।
जिम्बाब्वे - ब्रायन बेनेट, ताशिंगा मुसकिवा, ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रजा (कप्तान), रायन बर्ल, डियोन मायर्स, ब्रेंड इवांस, टोनी मुनयोंगा, रिचर्ड एनगरावा, वेलिंगटन मसाकाद्जा और ग्रीम क्रीमर।
