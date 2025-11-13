PAK vs SL: इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान-श्रीलंका की ODI सीरीज का बदला शेड्यूल, अब इस डेट को खेले जाएंगे मुकाबले
PAK vs SL ODI Series Reschedule: इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही वनडे सीरीज को रिशेड्यूल कर दिया गया है। श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ने और कुछ खिलाड़ियों द्वारा घर लौटने की इच्छा जताने के बाद यह फैसला लिया गया। अब दूसरा वनडे 14 नवंबर को और तीसरा वनडे 16 नवंबर को खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SL ODI Series Reschedule: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही वनडे सीरीज को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद रिशेड्यूल किया गया है। यह वही शहर है जहां इस समय श्रीलंकाई टीम ठहरी हुई है। इस दर्दनाक घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और श्रीलंका टीम के कुछ खिलाड़ियों ने घर लौटने की इच्छा जताई।
घातक बम विस्फोट में 12 लोगों के मारे जाने और कई लोगों घायल होने के बाद खबर है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा और तीसरा वनडे की डेट में बदलाव कर दिया है। पहले जहां दूसरा वनडे आज यानी गुरुवार को रावलपिंडी में होना था, अब वह शुक्रवार यानी 14 नवंबर को खेला जाएगा।
वहीं तीसरा वनडे, जो पहले 15 नवंबर को होना था, अब 16 नवंबर को होगा। बता दें कि पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच 6 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है।
PAK vs SL ODI Series Reschedule: बदल गई मैच की डेट
दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने खिलाड़ियों से बात कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। SLC ने बताया कि वह PCB और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो।
SLC ने अपने बयान में कहा कि टीम मैनेजमेंट ने सूचित किया है कि कुछ खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से घर लौटना चाहते हैं। लेकिन बोर्ड ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ली गई है और सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ बोर्ड के निर्देशों के बावजूद वापस लौटता है, तो उनके खिलाफ औपचारिक समीक्षा की जाएगी और बाद में उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने 2009 में लाहौर में हुए आतंकी हमले की भी यादें ताजा कर दी है, जब श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला हुआ था और कई खिलाड़ी घायल हुए थे, जिससे उनका दौरा बीच में ही रोकना पड़ा था।
PAK vs SL ODI New Dates: मैच की नई डेट देखें
- पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का दूसरा वनडे मैच- 14 नवंबर 2025
- पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का तीसरा वनडे मैच- 16 नवंबर 2025
यह भी पढ़ें- PAK vs SL: बम विस्फोट के बाद डर गए श्रीलंकाई क्रिकेटर, 8 खिलाड़ियों ने की घर लौटने की तैयारी, सीरीज पर मडंराया खतरा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।