PAK vs SL: इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान-श्रीलंका की ODI सीरीज का बदला शेड्यूल, अब इस डेट को खेले जाएंगे मुकाबले

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SL ODI Series Reschedule: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच चल रही वनडे सीरीज को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद रिशेड्यूल किया गया है। यह वही शहर है जहां इस समय श्रीलंकाई टीम ठहरी हुई है। इस दर्दनाक घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और श्रीलंका टीम के कुछ खिलाड़ियों ने घर लौटने की इच्छा जताई।

घातक बम विस्फोट में 12 लोगों के मारे जाने और कई लोगों घायल होने के बाद खबर है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा और तीसरा वनडे की डेट में बदलाव कर दिया है। पहले जहां दूसरा वनडे आज यानी गुरुवार को रावलपिंडी में होना था, अब वह शुक्रवार यानी 14 नवंबर को खेला जाएगा।

वहीं तीसरा वनडे, जो पहले 15 नवंबर को होना था, अब 16 नवंबर को होगा। बता दें कि पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच 6 रन से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। PAK vs SL ODI Series Reschedule: बदल गई मैच की डेट दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने खिलाड़ियों से बात कर उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। SLC ने बताया कि वह PCB और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो।

SLC ने अपने बयान में कहा कि टीम मैनेजमेंट ने सूचित किया है कि कुछ खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से घर लौटना चाहते हैं। लेकिन बोर्ड ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ली गई है और सभी कदम उठाए जा रहे हैं।