    इस्लामाबाद बम विस्फोट के बाद एक्शन में PCB, ट्राई सीरीज मैचों का बदला वेन्यू... इस मैदान पर खेला जाएगा फाइनल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    PCB on Tri-Nation Series: इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाली T20 ट्राई-सीरीज के वेन्यू में बदलाव किया गया है। श्रीलंका टीम की सुरक्षा चिंताओं के चलते अब सभी मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। PCB ने नई तारीखों की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच यह सीरीज 2026 T20 विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अफगानिस्तान के हटने के बाद जिम्बाब्वे को शामिल किया गया था।  

    PCB ने T20 Tri-Series के वेन्यू में किया बदलाव

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PCB on Revised Tri Series Schedule: इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाली T20 ट्राई-सीरीज (Pakistan, Sri Lanka और Zimbabwe) के वेन्यू में बदलाव किया गया है। ट्राई सीरीज के सभी मुकाबलें अब रावलपिंडी में खेले जाएंगे।

    PCB (Pakistan Cricket Board) ने आज यानी गुरुवार  को नई तारीखों की घोषणा की। यह ट्राई-सीरीज तीनों टीमों के लिए अहम मानी जा रही है क्योंकि सभी 2026 में होने वाले T20 World Cup (India & Sri Lanka) की तैयारी में जुटी हैं।

    दरअसल, इस्लामाबाद धमाके (Islamabad Bomb Blast) के बाद श्रीलंका टीम के खिलाड़ियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और घर लौटने की तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अभी भी टीम पाकिस्तान में ही है और वह वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके  शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है।

    इसके अलावा, आगामी टी20i ट्राई सीरीज के लिए पीसीबी (PCB Revised Schedule T20I Tri Series) ने मैचों का वेन्यू बदल दिया है। बता दें कि अफगानिस्तान ने पहले ही इस सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे को उनकी जगह शामिल किया गया था। अब बम ब्लास्ट की वजह से पीसीबी ने वेन्यू में बदलाव किया है, जिसमें ट्राई सीरीज का फाइनल समेत सभी मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। हर मैच की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी।

    T20I ट्राई सीरीज- वेन्यू में बदलाव (रावलपिंडी स्टेडियम में सभी मैच)

    • 18 नवंबर 2025 – पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
    • 20 नवंबर 2025 – श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे
    • 22 नवंबर 2025 – पाकिस्तान बनाम श्रीलंका
    • 23 नवंबर 2025 – पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे
    • 25 नवंबर 2025 – श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे
    • 27 नवंबर 2025 – पाकिस्तान बनाम श्रीलंका
    • 29 नवंबर 2025 – फाइनल

