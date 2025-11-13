इस्लामाबाद बम विस्फोट के बाद एक्शन में PCB, ट्राई सीरीज मैचों का बदला वेन्यू... इस मैदान पर खेला जाएगा फाइनल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PCB on Revised Tri Series Schedule: इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाली T20 ट्राई-सीरीज (Pakistan, Sri Lanka और Zimbabwe) के वेन्यू में बदलाव किया गया है। ट्राई सीरीज के सभी मुकाबलें अब रावलपिंडी में खेले जाएंगे।

PCB (Pakistan Cricket Board) ने आज यानी गुरुवार को नई तारीखों की घोषणा की। यह ट्राई-सीरीज तीनों टीमों के लिए अहम मानी जा रही है क्योंकि सभी 2026 में होने वाले T20 World Cup (India & Sri Lanka) की तैयारी में जुटी हैं।

PCB ने T20 Tri-Series के वेन्यू में किया बदलाव दरअसल, इस्लामाबाद धमाके (Islamabad Bomb Blast) के बाद श्रीलंका टीम के खिलाड़ियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और घर लौटने की तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अभी भी टीम पाकिस्तान में ही है और वह वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है।