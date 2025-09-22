एशिया कप 2025 के ग्रुप स्‍टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया था। इसके बाद पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। अब पीसीबी एक बार फिर आईसीसी की चौखट पर पहुंचा और उसे फिर धुत्‍कार मिली है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के ग्रुप स्‍टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया था। इसके बाद पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। अब पीसीबी एक बार फिर आईसीसी की चौखट पर पहुंचा और उसे फिर धुत्‍कार मिली है।

अंपायर की शिकायत की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने रविवार को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर फोर मैच में फखर जमान से जुड़े कैच-बैक विवाद को लेकर टेलीविजन अंपायर के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, हार्दिक पांड्या की गेंद पर संजू सैमसन ने फखर जमान का कैच लिया था। मैदानी अंपायर गाजी सोहेल ने फैसले के लिए तीसरे अंपायर की मदद मांगी थी।

थर्ड अंपायर ने दिया था आउट श्रीलंकाई अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने अलग-अलग एंगल से जांच पड़ताल करने के बाद जमान को आउट दे दिया था। रिप्‍ले में साफ नजर आया था कि संजू के ग्‍लब्‍स बॉल के नीचे थे। एक तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था कि गेंद सैमसन के दस्तानों में लगने से पहले उछली थी, लेकिन अंपायर ने फैसला सुनाया कि विकेटकीपर की उंगलियां गेंद के नीचे थीं। जमान कुछ देर तक क्रीज पर डटे रहे और फिर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मैदान से बाहर चले गए।

पाकिस्‍तान को मिला यह जवाब टेलीकॉमएशिया.नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद चीमा मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास शिकायत करने गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा मैनेजर ने अंपायर की शिकायत करते हुए आईसीसी को एक ईमेल भेजा है।"

कप्‍तान ने कही ये बात मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "मुझे इस फैसले के बारे में नहीं पता। यह स्पष्ट रूप से अंपायर का काम है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद कीपर तक पहुंचने से पहले ही उछल गई थी।"