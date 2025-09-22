Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    India vs Pakistan: अंपायर की शिकायत करने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास पहुंचा पाकिस्‍तान, जवाब में मिली धुत्‍कार!

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:35 PM (IST)

    एशिया कप 2025 के ग्रुप स्‍टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया था। इसके बाद पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। अब पीसीबी एक बार फिर आईसीसी की चौखट पर पहुंचा और उसे फिर धुत्‍कार मिली है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पीसीबी ने की थी अंपायर की शिकायत। इमेज- पीटीआई

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के ग्रुप स्‍टेज में भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से रौंदने के बाद सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया था। इसके बाद पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। अब पीसीबी एक बार फिर आईसीसी की चौखट पर पहुंचा और उसे फिर धुत्‍कार मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंपायर की शिकायत की

    रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने रविवार को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर फोर मैच में फखर जमान से जुड़े कैच-बैक विवाद को लेकर टेलीविजन अंपायर के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल, हार्दिक पांड्या की गेंद पर संजू सैमसन ने फखर जमान का कैच लिया था। मैदानी अंपायर गाजी सोहेल ने फैसले के लिए तीसरे अंपायर की मदद मांगी थी।

    थर्ड अंपायर ने दिया था आउट

    श्रीलंकाई अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने अलग-अलग एंगल से जांच पड़ताल करने के बाद जमान को आउट दे दिया था। रिप्‍ले में साफ नजर आया था कि संजू के ग्‍लब्‍स बॉल के नीचे थे। एक तरफ से देखने पर ऐसा लग रहा था कि गेंद सैमसन के दस्तानों में लगने से पहले उछली थी, लेकिन अंपायर ने फैसला सुनाया कि विकेटकीपर की उंगलियां गेंद के नीचे थीं। जमान कुछ देर तक क्रीज पर डटे रहे और फिर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मैदान से बाहर चले गए।

    पाकिस्‍तान को मिला यह जवाब

    टेलीकॉमएशिया.नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद चीमा मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास शिकायत करने गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा मैनेजर ने अंपायर की शिकायत करते हुए आईसीसी को एक ईमेल भेजा है।"

    कप्‍तान ने कही ये बात

    मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "मुझे इस फैसले के बारे में नहीं पता। यह स्पष्ट रूप से अंपायर का काम है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद कीपर तक पहुंचने से पहले ही उछल गई थी।"

    उन्होंने कहा, "आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वह पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते तो शायद हम 190 रन बना लेते। यह अंपायर का फैसला है और वे गलतियां कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से गेंद कीपर तक पहुंचने से पहले ही उछल गई थी।"

    यह भी पढ़ें- 'मुझे परवाह नहीं': Sahibzada Farhan ने बीच मैदान चलाई 'बंदूक', बेशर्मी इतनी कि कोई पछतावा तक नहीं

    यह भी पढ़ें- India vs Pakistan मैच के बाद फिर ICC के पास रोने पहुंचा पाकिस्‍तान, अब इस बात की शिकायत की