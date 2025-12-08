स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 भी अब कुछ दिनों का मेहमान है। ऐसे में गूगल इस साल सर्च की गई अलग-अलग विषयों की लिस्‍ट जारी कर रहा है। इस बीच एक लिस्‍ट ने सभी का ध्‍यान खीचा है। पाकिस्‍तान से आई यह लिस्‍ट काफी दिलचस्‍प है।

पाकिस्‍तान में इस साल सर्च किए गए एथलीट की लिस्‍ट में टॉप पर बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी नहीं बल्कि एक भारतीय है। यह भारतीय विराट कोहली, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा हैं।

पाकिस्‍तान के खिलाफ ठोके थे 74 रन दुनिया के नंबर 1 टी20I बल्लेबाज अभिषेक ने 2025 में इस सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। उन्‍होंने एशिया कप 2025 में 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज थे। उन्होंने एशिया कप के सुपर 4 स्‍टेज में पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी।

इस दौरान उन्‍होंने पाकिस्‍तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की थी। युवा भारतीय ने पहले ही ओवर से शाहीन पर प्रहार किया था। इसके बाद उन्‍होंने एक-एक कर सभी पाकिस्‍तानी गेंदबाजों की हेकड़ी निकाल दी थी। 2025 में 17 टी20I मैचों में उन्होंने 47.25 की औसत से 756 रन बनाए। इस दौरान शर्मा जी ने 1 शतक भी लगाया।

प्रोटियाज कप्‍तान ने की तारीफ दक्षिण अफ्रीका के टी20 कप्तान एडेन मार्करम ने अभिषेक शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि नए जमाने का यह भारतीय सलामी बल्लेबाज निडरता और उस आक्रामक खेल शैली का प्रतीक है जिसने इस फॉर्मेट को नया रूप दिया है।

बाराबती स्टेडियम में मंगलवार से होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले एडेन ने कहा, "मैं सनराइजर्स में पहले भी अभिषेक के साथ खेल चुका हूं। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमारे लिए एक बड़ा विकेट है।"