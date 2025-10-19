ICC ने की अफगानिस्तान पर हमले की आलोचना तो भड़क गया पाकिस्तान, आतंकवाद का रोया रोना और पक्षपात का लगाया आरोप

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर अता तरार ने आईसीसी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऐसा आईसीसी द्वारा अफगानिस्तान पर हुए हमले में मारे गए तीन युवा क्रिकेटरों के बाद क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के रिएक्शन को लेकर कहा है।

दो दिन पहले पाकिस्तान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर मारे गए थे और उनकी मौत पर आईसीसी ने शोक व्यक्त किया था। बीसीसीआई ने भी इस हमले की निंदा की थी और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले महीने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ खेली जाने वाली ट्राई सीरीज में से नाम वापस ले लिया था।

पाकिस्तान हो गया आग बबूला पाकिस्तान को आईसीसी और बीसीसीआई का अफगानिस्तानी क्रिकेटरों की मौत के संबंध में बोलना पसंद नहीं आया और उसने खुद विक्टिम कार्ड खेल कहा कि वह खुद सालों से आतंकवाद का शिकार है। तरार ने रविवार को एक बयान में कहा, "हम आईसीसी द्वारा दिए गए बयान की खारिज करते हैं जो ये बताता है कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर पाकिस्तान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में मारे गए। आईसीसी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा किए गए दावे को वैरिफाई किए बिना आरोप लगा रहा है और दावा कर रहा है कि हमला पाकिस्तान ने किया।"

अता ने कहा कि उनका देश खुद सालों से आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने कहा, "ये हैरान करने वाला है कि आईसीसी द्वारा जारी किए गए बयान के बाद आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भी वही बातें कहीं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हीं शब्दों का अनुसरण किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना किसी सबूत के बयान दिया है।"