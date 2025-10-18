BCCI ने अफगान क्रिकेटरों की मौत पर जताया दुख, पाकिस्तान को इशारों में दी डाली चेतावनी
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है और उनके दर्द और नुकसान में शामिल है। उन्होंने कहा कि वह इस गहरे दुख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाता है।
जेएनएन, नई दिल्ली। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून की मौत पर गहरा दुख और संवेदना जताई है। इन क्रिकेटरों ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में बॉर्डर पार से पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हवाई हमलों में अपनी जान गंवा दी।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है और उनके दर्द और नुकसान में शामिल है। उन्होंने कहा कि वह इस गहरे दुख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाता है।
बीसीसाई ने आगे कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस भयानक और बेवजह हमले की निंदा करता है। बेगुनाह लोगों की जान जाना, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना, बहुत दुखद और चिंता की बात है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।