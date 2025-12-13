दो नई PSL टीमों की बोली की अंतिम तिथि बढ़ी, PCB को विदेशी निवेशकों से बड़ी उम्मीद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में दो नई टीमों को खरीदने के लिए निवेशकों के लिए अंतिम तिथि एक सप्ताह बढ़ा दी है। पीसी ...और पढ़ें
कराची, पीटीआई: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में दो नई टीमों को खरीदने के लिए निवेशकों के लिए अंतिम तिथि एक सप्ताह बढ़ा दी है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने घोषणा की कि अब बोली 15 दिसंबर के बजाय 22 दिसंबर तक जमा की जा सकती है।
उन्होंने दावा किया कि अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों के संभावित निवेशकों द्वारा पीएसएल की दो नई टीमों में दिखाई जा रही दिलचस्पी बोर्ड के लिए उत्साहजनक है। हम जल्द ही दो नई फ्रेंचाइजी के मालिकों का स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं। पीसीबी न्यूयार्क में पीएसएल के लिए एक रोडशो भी आयोजित कर रहा है और इसमें पाकिस्तान टीम के कई सदस्य और उनके टेस्ट कप्तान शान मसूद भी मौजूद रहेंगे।
पिछले रविवार को भी पीसीबी ने लंदन के लार्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में एक पीएसएल रोडशो आयोजित किया था, जिसे उसने एक बड़ी सफलता बताया था, लेकिन क्रिकेट जगत में यह सवाल उठ रहे हैं कि बोर्ड ने विदेशों में इन रोडशो को आयोजित करने में कितना खर्च किया है और दो नई टीमों के बोली लगाने वालों के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने की क्या जरूरत थी। पीसीबी ने हर नई टीम के लिए 130 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का रिजर्व प्राइस रखा है।
