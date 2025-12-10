PCB ने हैदर अली पर लगा प्रतिबंध हटाया, रेप केस में हुए बरी; 9 खिलाड़ियों को मिली NOC

कराची, प्रेट्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बल्लेबाज हैदर अली पर लगा अस्थायी निलंबन हटा लिया है, जिन्होंने सितंबर में मैनचेस्टर में रेप के आरोपों से बरी होने के बाद से किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। पीसीबी ने बुधवार को पुष्टि की कि अली उन 9 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया है।

बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि खिलाड़ियों को 23 जनवरी तक इस प्रतियोगिता में खेलने की अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलने वाले अली तब पाकिस्तान शाहीन टीम (पाकिस्तान-ए) के साथ इंग्लैंड दौरे पर थे जब ब्रिटेन में जन्मी एक पाकिस्तानी महिला ने मैनचेस्टर शहर की पुलिस में उनके खिलाफ रेप का आरोप लगाया।

क्रिकेटर के खिलाफ नहीं मिले पर्याप्त सबूत पीसीबी ने जांच के नतीजे आने तक अली को निलंबित कर दिया था। मैनचेस्टर पुलिस ने 25 सितंबर को यह मामला बंद कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि उन्हें इस मामले को अदालत में भेजने या क्रिकेटर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।