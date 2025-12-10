Language
    PCB ने हैदर अली पर लगा प्रतिबंध हटाया, रेप केस में हुए बरी; 9 खिलाड़ियों को मिली NOC

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:12 PM (IST)
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    हैदर अली को रेप केस में मिली जमानत। फाइल फोटो

    कराची, प्रेट्र। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बल्लेबाज हैदर अली पर लगा अस्थायी निलंबन हटा लिया है, जिन्होंने सितंबर में मैनचेस्टर में रेप के आरोपों से बरी होने के बाद से किसी भी तरह का प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। पीसीबी ने बुधवार को पुष्टि की कि अली उन 9 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया गया है।

    बोर्ड के एक सूत्र ने बताया कि खिलाड़ियों को 23 जनवरी तक इस प्रतियोगिता में खेलने की अनुमति दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलने वाले अली तब पाकिस्तान शाहीन टीम (पाकिस्तान-ए) के साथ इंग्लैंड दौरे पर थे जब ब्रिटेन में जन्मी एक पाकिस्तानी महिला ने मैनचेस्टर शहर की पुलिस में उनके खिलाफ रेप का आरोप लगाया।

    क्रिकेटर के खिलाफ नहीं मिले पर्याप्त सबूत

    पीसीबी ने जांच के नतीजे आने तक अली को निलंबित कर दिया था। मैनचेस्टर पुलिस ने 25 सितंबर को यह मामला बंद कर दिया था। पुलिस ने कहा था कि उन्हें इस मामले को अदालत में भेजने या क्रिकेटर को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

    इन 9 खिलाड़ियों को मिली NOC

    पीसीबी ने मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, ख्वाजा नफे और एहसानाउल्लाह को भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए एनओसी जारी की है। पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज उमर अकमल को एनओसी देने से इन्कार कर दिया गया है। अकमल ने इस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है।

