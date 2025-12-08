Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टी20 वर्ल्ड कप-2026 से पहले पाकिस्तान टीम में होंगे बड़े बदलाव? कप्तान सलमान अली अगा ने बता दिया पूरा प्लान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान सलमान अली अगा ने कहा है कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम के खिलाड़ियों को उनकी भूमिकाएं बता दी गई हैं। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान अली ने पाकिस्तान टीम में बदलावों पर कही बड़ी बात

    पीटीआई, कराची: पाकिस्तान की टी-20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने अगले साल के शुरू में होने वाले पुरुष टी-20 विश्व कप के लिए अपनी टीम में किसी भी बड़े बदलाव से इन्कार किया और कहा कि पिछले कुछ महीनों में खिलाड़ियों को उनकी विशिष्ट भूमिकाएं सौंपे जाने के बाद टीम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान ने इस वर्ष एशिया कप के फाइनल में भारत से मिली हार के बाद बड़े बदलाव करते हुए अब्दुल समद, बाबर आजम, उस्मान खान और नसीम शाह को टीम में शामिल किया था। पाकिस्तान ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को घरेलू मैदान पर तीन मैचों की टी20 सीरीज में हराया और फिर पिछले महीने जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज जीती।

    खिलाड़ी को दी गईं भूमिकाएं

    सलमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पॉडकास्ट पर कहा कि मुझे विश्व कप से पहले राष्ट्रीय टी-20 टीम में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि हमारा मौजूद संयोजन विश्व कप में भी बरकरार रहेगा। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक खिलाड़ी को कुछ विशिष्ट भूमिका दी गई और टीम के प्रदर्शन में उसके बाद सुधार हुआ है।

    पाकिस्तान को विश्व कप से पहले छह टी-20 मैच खेलने हैं। विश्व कप अगले साल सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। सलमान ने कहा कि मैचों की सीमित संख्या के कारण बड़े बदलाव करना मुश्किल होगा।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: हार्दिक पांड्या के आने से टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी हुई दूर, सूर्यकुमार यादव हुए बेफ्रिक

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: शुभमन गिल ने अपनी फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट, चोट के दर्द से लेकर वापसी की खुशी तक, बताई पूरी दास्तां