Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: शुभमन गिल ने अपनी फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट, चोट के दर्द से लेकर वापसी की खुशी तक, बताई पूरी दास्तां

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में गर्दन में चोट लग गई थी। इसके बाद वह दूसरे टेस्ट और वनडे सीरीज में नहीं खेल सके थे। अब वह फिट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शुभमन गिल ने बताई वापसी की कहानी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। घातक गर्दन की चोट से उबरने के बाद भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पूरा करने के बाद उन्हें मंगलवार से शुरू हो रही पाँच मैचों की सीरीज के लिए फिट घोषित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने खेले गए पहले टेस्ट में स्वीप शॉट खेलते समय गिल की गर्दन में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट और उसके बाद की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। अब टी20 टीम के उप-कप्तान के रूप में वह प्रोटियाज के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं।

    'बेहतर महसूस कर रहा हूं'

    गिल ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में कहा, "मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। जिस दिन मैं यहाँ आया था तब से लेकर अब तक मैंने कई स्किल और ट्रेनिंग सेशन किए हैं। इसलिए मैं अपने आप को पहले से कहीं बेहतर स्थिति में महसूस कर रहा हूं।"

    बीसीसीआई ने भी गिल की ट्रेनिंग और रिहैब की झलकियां शेयर की हैं जिनमें वह स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग कोच एस. रजनीकांत की निगरानी में अभ्यास करते दिखाई दे सकते हैं। वीडियो में वह स्वीप शॉट की शैडो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए।

    सीओई की सुविधाओं को सराहा

    अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में गिल ने नेशनल क्रिकेट अकादमी में काफी समय बिताया है। इसी एनसीए को बदलकर और सुविधाओं में इजाफा कप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। एनसीए के एक विशाल और विकसित रूप को देख गिल को अपने पुराने दिनों की याद आ गई।

    उन्होंने कहा, "अंडर-14 और अंडर-16 खेलते समय हमारे बीच यह बड़ी बात होती थी कि कोई एनसीए गया है। जब आप यहां आते हैं, तो आप समझते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। यहां की सुविधाएं आपको अपने खेल को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अगले चरण तक ले जाने में मदद करती हैं।"

    गिल से उम्मीद होगा कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में दमदार वापसी करें और रनों का अंबार लगाए। ये सीरीज अगले साल फरवरी और मार्च में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम है।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 1st T20I: टॉस जीतने के लिए सूर्या करेंगे केएल राहुल को कॉपी, मैदान पर आजमाएंगे ये पैंतरा

    यह भी पढ़ें- IND vs SA T20: साउथ अफ्रीका से भिड़ने के लिए भारत तैयार, टीम इंडिया में नहीं होगा कोई बदलाव