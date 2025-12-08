IND vs SA: शुभमन गिल ने अपनी फिटनेस पर दिया बड़ा अपडेट, चोट के दर्द से लेकर वापसी की खुशी तक, बताई पूरी दास्तां

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। घातक गर्दन की चोट से उबरने के बाद भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब पूरा करने के बाद उन्हें मंगलवार से शुरू हो रही पाँच मैचों की सीरीज के लिए फिट घोषित किया गया है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले महीने खेले गए पहले टेस्ट में स्वीप शॉट खेलते समय गिल की गर्दन में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट और उसके बाद की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। अब टी20 टीम के उप-कप्तान के रूप में वह प्रोटियाज के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं।

'बेहतर महसूस कर रहा हूं' गिल ने बीसीसीआई टीवी से बातचीत में कहा, "मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। जिस दिन मैं यहाँ आया था तब से लेकर अब तक मैंने कई स्किल और ट्रेनिंग सेशन किए हैं। इसलिए मैं अपने आप को पहले से कहीं बेहतर स्थिति में महसूस कर रहा हूं।"

बीसीसीआई ने भी गिल की ट्रेनिंग और रिहैब की झलकियां शेयर की हैं जिनमें वह स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग कोच एस. रजनीकांत की निगरानी में अभ्यास करते दिखाई दे सकते हैं। वीडियो में वह स्वीप शॉट की शैडो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए।

सीओई की सुविधाओं को सराहा अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में गिल ने नेशनल क्रिकेट अकादमी में काफी समय बिताया है। इसी एनसीए को बदलकर और सुविधाओं में इजाफा कप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। एनसीए के एक विशाल और विकसित रूप को देख गिल को अपने पुराने दिनों की याद आ गई।

उन्होंने कहा, "अंडर-14 और अंडर-16 खेलते समय हमारे बीच यह बड़ी बात होती थी कि कोई एनसीए गया है। जब आप यहां आते हैं, तो आप समझते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। यहां की सुविधाएं आपको अपने खेल को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अगले चरण तक ले जाने में मदद करती हैं।"