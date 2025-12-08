IND vs SA: हार्दिक पांड्या के आने से टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी हुई दूर, सूर्यकुमार यादव हुए बेफ्रिक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का कहना है कि हार्दिक पंड्या की वापसी उस रणनीतिक गहराई और संतुलन को फिर से मजबूती देगी जिसने एशिया कप में भारत की शानदार सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में यह संतुलन टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है।

बाएं पैर की चोट के कारण एशिया कप फाइनल से बाहर रहे भारत के स्टार ऑलराउंडर पांड्या अब पूरी तरह से फिट हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी के बाद उन्होंने बेहतरीन फॉर्म भी दिखाई है। अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनकी मौजूदगी टीम को वैसा ही लचीलापन और संतुलन देती है जैसा भारत ने एशिया कप के दौरान दिखाया था। खासकर नई गेंद से उनकी गेंदबाजी भारत को तीन या चार स्पिनर खिलाने की सुविधा देती है जो टीम संयोजन को काफी मजबूत बनाती है।

मिलता है फायदा कटक के बराबाती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाले मैच से पहले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने कहा, "एशिया कप में जब वह नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने प्लेइंग इलेवन को लेकर कई विकल्प और संयोजन खोल दिए थे। यही उनकी खासियत है। बड़े मैचों और आईसीसी टूर्नामेंटों में उनका अनुभव टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी मौजूदगी टीम को बेहतरीन संतुलन देगी।"

पांड्या कटक एक दिन पहले पहुंचे और अकेले अभ्यास किया। उन्होंने सोमवार के वैकल्पिक अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कप्तान ने स्पष्ट किया कि पांड्या और गर्दन की अकड़न से उबर चुके शुभमन गिल दोनों ही उपलब्ध रहेंगे।

सूर्यकुमार ने कहा, "फिलहाल दोनों बिल्कुल फिट और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं।"