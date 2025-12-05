पाकिस्तानी खिलाड़ी पर गिरी गाज, ICC ने ठोका मोटा जुर्माना; एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया
पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 1 ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।
जमान को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करते पाया गया है। यह "किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने" से संबंधित है। इतना ही नहीं जमान के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था।
19वें ओवर का मामला
यह घटना पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर की है, जब जमान की मैदानी अंपायरों के साथ एक फैसले को लेकर काफी देर तक बहस हुई, जिसके कारण उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के रॉन किंग ने इस दंड का प्रस्ताव रखा था। मैदानी अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर राशिद रियाज और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने यह आरोप लगाया।
सुनवाई की जरूरत नहीं
बता दें कि जमान ने अपराध स्वीकार कर लिया और दंड स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं। इस मैच में पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को छह विकेट से हराकर ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली।
