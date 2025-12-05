स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमान को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करते पाया गया है। यह "किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने" से संबंधित है। इतना ही नहीं जमान के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था।

19वें ओवर का मामला यह घटना पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर की है, जब जमान की मैदानी अंपायरों के साथ एक फैसले को लेकर काफी देर तक बहस हुई, जिसके कारण उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के रॉन किंग ने इस दंड का प्रस्ताव रखा था। मैदानी अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर राशिद रियाज और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने यह आरोप लगाया।