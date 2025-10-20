Language
    PAK vs SA 2nd Test Live Streaming: अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतना चाहेगा पाकिस्तान, कैसे फ्री में देखें दूसरा टेस्ट मैच?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:59 AM (IST)

    PAK vs SA 2nd Test Live Streaming: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान 1-0 से आगे है और सीरीज जीतने की कोशिश करेगा। पहले मैच में स्पिनरों ने अहम भूमिका निभाई थी, और इस मैच में भी पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका अपने स्पिनर केशव महाराज को वापस लाने की योजना बना रहा है। भारत में यह मैच फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA 2nd Test Live Streaming Details: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 20 अक्टूबर यानी आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के लिए आमने-सामने होंगे। यह दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच होगा।

    पाकिस्तान इस मैच में एक और शानदार प्रदर्शन के साथ 2-0 से सीरीज जीतने की कोशिश करेगा। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 93 रन से शानदार जीत दर्ज की थी और उस जीत में स्पिनरों ने अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने मैच में 16 विकेट लिए थे। रावलपिंडी टेस्ट के लिए भी पिच ऐसी ही रहने की संभावना है, ताकि स्पिनर्स को मदद मिले।

    दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका अपने स्टार स्पिनर केशव महाराज को टीम में वापस लाने की प्लानिंग बना रहा है, जो पहले टेस्ट में ग्रोइन इंजरी के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब फिट हैं। ऐसे में जानते हैं कैसे और कहां ये मैच फैंस फ्री में देख सकते हैं।

    PAK vs SA 2nd Test Live Streaming: कब और कहां होगा मैच?

    मैच की शुरुआत कब होगी?

    PAK vs SA 2nd Test मैच 10:30 AM पर शुरू होगा, जबकि टॉस 10:00 AM IST पर होगा।

    PAK vs SA: मैच कहां होगा?

    यह मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

    भारत में Pakistan vs South Africa का लाइव प्रसारण कहां देखें?

    भारत में इस मैच का कोई टीवी प्रसारण नहीं होगा, लेकिन आप फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

    दूसरे देशों में मैच कहां देखें?

    • पाकिस्तान: A Sports/Ten Sport और Tapmad/Tamasha ऐप

    • बांगलादेश: T Sports

    • यूनाइटेड किंगडम: PCB Live ऐप

    • यूएसए: Willow TV

    • सबर सहारा अफ्रीका: Supersport

    • श्रीलंका: ARY Digital

    PAK vs SA टेस्ट स्क्वॉड

    पाकिस्तान- अबदुल्ला शफीक, इमाम-उल-हक, शान मसूद (कप्तान), बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, नोमान अली, सजिद खान, हसन अली, अब्रार अहमद, खुर्रम शाहजाद, कमरान गुलाम, रोहेल नजीर, आसिफ अफरीदी

    दक्षिण अफ्रीका- ऐडन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकलटन, वियान मुल्डर, टोनी डि ज़ोर्सी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेने (विकेटकीपर), सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, प्रनेलन सुब्रायन, कागिसो रबादा, डेविड बेडिंगहैम, कॉर्बिन बॉश, मार्को जैनसेन, जुबेर हमजा, केशव महाराज

