PAK Vs SA 1st ODI Live Streaming: फ्री में कैसे देखें पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच, पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA 1st ODI Live Streaming: पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अपनी कप्तानी की शुरुआत दमदार तरीके से करना चाहेंगे। आज यानी 4 नवंबर 2025 को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है। यह मैच पाकिसान के फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा।

इस स्टेडियम में आखिरी ODI मैच साल 2008 में खेला गया था, यानी कि अब 17 साल बाद इस मैदान पर वनडे का मुकाबला होने जा रहा है, जिस पर हर किसी की नजरें होगी। 3 मैचों की इस ODI सीरीज से पहले दोनों टीमों ने 2 टेस्ट खेले थे, जो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और 3 T20I सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। ऐसे में जानते हैं पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच फैंस कैसे फ्री में देख सकते हैं।

PAK vs SA 1st ODI: 17 साल बाद इस मैदान पर पहला वनडे दरअसल, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका (Pakistan vs South Africa 1st ODI Match today) की टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज से हो रहा है, जहां पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में है। उन्हें मोहम्मद रिजवान की जगह ये कप्तनी जिम्मेदारी दी गई है और वह पहली बार वनडे में पाकिस्तान की टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रिट्जे होंगे।

बता दें कि पाकिस्तान (Pakistan National Cricket Team) का इस साल ODI में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राइ-सीरीज में पाकिसतान को फाइनल में हार मिली थी। वहीं, अपने घर में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी। हाल ही में वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज में 2-1 से हार मिली थी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करना चाहेगी।