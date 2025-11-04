PAK Vs SA 1st ODI Live Streaming: फ्री में कैसे देखें पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच, पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें
PAK vs SA 1st ODI Live Streaming: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज (4 नवंबर 2025) फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां 17 साल बाद वनडे मुकाबला हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान के रूप में अपनी कप्तानी की शुरुआत करेंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और इसे स्पोर्ट्स टीवी के यूट्यूब चैनल पर मुफ्त में देखा जा सकता है। पाकिस्तान इस सीरीज में जीत हासिल कर अपने हालिया खराब प्रदर्शन को सुधारना चाहेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। PAK vs SA 1st ODI Live Streaming: पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अपनी कप्तानी की शुरुआत दमदार तरीके से करना चाहेंगे। आज यानी 4 नवंबर 2025 को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है। यह मैच पाकिसान के फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा।
इस स्टेडियम में आखिरी ODI मैच साल 2008 में खेला गया था, यानी कि अब 17 साल बाद इस मैदान पर वनडे का मुकाबला होने जा रहा है, जिस पर हर किसी की नजरें होगी। 3 मैचों की इस ODI सीरीज से पहले दोनों टीमों ने 2 टेस्ट खेले थे, जो 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ और 3 T20I सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। ऐसे में जानते हैं पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच फैंस कैसे फ्री में देख सकते हैं।
PAK vs SA 1st ODI: 17 साल बाद इस मैदान पर पहला वनडे
दरअसल, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका (Pakistan vs South Africa 1st ODI Match today) की टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज आज से हो रहा है, जहां पाकिस्तान की वनडे टीम की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के हाथों में है। उन्हें मोहम्मद रिजवान की जगह ये कप्तनी जिम्मेदारी दी गई है और वह पहली बार वनडे में पाकिस्तान की टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ब्रिट्जे होंगे।
बता दें कि पाकिस्तान (Pakistan National Cricket Team) का इस साल ODI में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राइ-सीरीज में पाकिसतान को फाइनल में हार मिली थी। वहीं, अपने घर में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी। हाल ही में वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज में 2-1 से हार मिली थी। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करना चाहेगी।
भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच कहां देखें?
भारत में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका (PAK vs SA 1st ODI Live Streaming) का पहला वनडे मैच Sports TV के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम होगा।
भारत में टीवी पर कहां देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच?
भारत में PAK vs SA का पहला वनडे मैच टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा।
कितने बजे से खेला जाएगा PAK vs SA का पहला वनडे मैच?
भारतीय समयानुसार पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 3 बजे होगा।
PAK vs SA: दोनों टीमें-
पाकिस्तान स्क्वॉड
सैम अय्यूब, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिज़वान (विकेटकीपर), हुसैन तलत, सलमान आगा, हसन नवाज, शाहीन अफरीदी (कप्तान), मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, फैसल अकराम, हसीबुल्लाह खान
साउथ अफ्रीका स्क्वॉड
क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ॉर्जी, लुआन-द्रे प्रिटोरियस, मैथ्यू ब्रीट्जके (कप्तान), डोनोवन फ़रेरा, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, सिनेथेम्बा केशिले, जॉर्ज लिंडे, ब्योर्न फोर्ट्युइन, लिजाड विलियम्स, लुंगी एनगिडी, ऑटनिल बार्टमैन, नांद्रे बर्गर, नकबायोमजी पीटर
यह भी पढ़ें- PAK vs SA: शाहीन अफरीदी चमके, Babar Azam की फॉर्म में वापसी... पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर 2-1 से जीती T20I सीरीज
यह भी पढ़ें- PAK vs SA: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका से लिया पिछली हार का बदला, विशाल जीत दर्ज करके सीरीज की बराबर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।