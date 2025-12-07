Language
    Justin Greaves ने वेस्टइंडीज को दी उम्मीद, ऐतिहासिक पारी खेल पहला टेस्ट कराया था ड्रॉ

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:25 PM (IST)

    क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध इतिहास रच दिया। उन्होंने चौथी पारी में ...और पढ़ें

    जस्टिन ग्रीव्स ने खेली थी यादगार पारी। इमेज- एक्‍स

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पिछले 13 सालों से टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। लेकिन तीन टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए टीम को नई उम्मीद दी है।
    सीरीज का दूसरा टेस्ट 10 दिसंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा, जहां वेस्टइंडीज के पास जीत दर्ज कर सीरीज पर बढ़त बनाने और 2012 के बाद पहली बार न्यूजीलैंड के विरुद्ध सीरीज ड्रॉ कराने या जीतने का मौका होगा। 2012 के बाद से वेस्टइंडीज को लगातार हार का सामना करना पड़ा है।

    क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध इतिहास रच दिया। उन्होंने चौथी पारी में नाबाद 202 रन की शानदार पारी खेलते हुए न केवल मैच को हार से बचाया, बल्कि एक बेहद दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ग्रीव्स टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा जार्ज हेडली, बिल एड्रिच, सुनील गावस्कर, गार्डन ग्रीनिज, नाथन एस्टल और काइल मेयर्स कर चुके हैं।

    531 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत लड़खड़ा गई थी और टीम 72 रन पर चार विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे मुश्किल समय में ग्रीव्स क्रीज पर वेस्टइंडीज की उम्मीद बनकर डटे रहे। उन्होंने 388 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौकों की मदद से अपनी नाबाद पारी को दोहरे शतक में तब्दील किया।

    उनकी इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 163.3 ओवर में छह विकेट खोकर 457 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रही। ग्रीव्स की पारी इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि वह नंबर छह या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने चौथी पारी में दोहरा शतक जड़ा। यह उपलब्धि उन्हें क्रिकेट इतिहास के एक बेहद प्रतिष्ठित क्लब में शामिल करती है।

    वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

    रन, खिलाड़ी, बनाम, साल

    • 223, जार्ज हेडली, इंग्लैंड, 1930
    • 219, बिल एड्रिच, दक्षिण अफ्रीका, 1939
    • 221, सुनील गावस्कर, इंग्लैंड, 1979
    • 214, गार्डन ग्रीनिज, इंग्लैंड, 1984
    • 222, नाथन एस्टल, इंग्लैंड, 2002
    • 210, काइल मेयर्स, बांग्लादेश, 2021
    • 202, जस्टिन ग्रीव्स, न्यूजीलैंड, 2025

