अपने पसंदीदा चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेल पाएंगे विराट कोहली, फैंस को मिली मायूसी

पीटीआई, बेंगलुरु: विजय हजारे ट्रॉफी में 15 साल बाद वापसी कर रहे विराट कोहली अपने पसंदीदा चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच नहीं खेल पाएंगे। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार के निर्देश पर बेंगलुरु में आयोजित होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैचों को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से हटाकर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्थानांतरित कर दिया गया है।

बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के उद्घाटन मुकाबले में दिल्ली का सामना आंध्र प्रदेश से होना था। दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत और विराट शामिल हैं। मंगलवार सुबह राज्य के गृह मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को इस निर्णय की जानकारी दी, जिसके बाद उद्घाटन मैच में भाग लेने वाली दोनों टीमों को सूचित कर दिया गया।

इस कारण लिया फैसला चिन्नास्वामी स्टेडियम से मैच हटाने का निर्णय हाल के महीनों में सामने आए सुरक्षा और अनुपालन से जुड़े मुद्दों के कारण लिया गया है। चार जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की खिताबी जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। न्यायमूर्ति जॉन माइकल डीकुन्हा की रिपोर्ट में स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए अत्यंत असुरक्षित बताया गया था। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

बिना दर्शकों के होंगे मैच कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ फिलहाल दर्शकों के बिना मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था।सीमंत कुमार सिंह ने कहा, समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था और उसकी सिफारिश पर मैच खेलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। इसलिए कल वहां कोई मैच नहीं होगा।

राज्य के गृह मंत्री ने सोमवार को विधान सौध में केएससीए के पदाधिकारियों, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेडियम में क्रिकेट मैच आयोजित करने के संबंध में बैठक की थी। उन्होंने समिति को स्टेडियम का दौरा करने और क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए अनुमति देने के संबंध में सिफारिश देने के लिए कहा था।