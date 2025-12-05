Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में होने वाले निर्णायक वनडे से पहले टेम्बा बावुमा की कप्‍तानी वाली टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रा ...और पढ़ें

    1-1 की बराबरी पर है वनडे सीरीज। इमेज- एक्‍स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में होने वाले निर्णायक वनडे से पहले टेम्बा बावुमा की कप्‍तानी वाली टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर में जीत के बाद नांद्रे बर्गर और टोनी डी जोरजी की चोट ने साउथ अफ्रीकी टीम की सीरीज जीतने की राह मुश्किल कर दी है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, ऐसे में दोनों ही टीम इसे अपने नाम कर सकती हैं।

    2 प्‍लेयर्स की चोट ने बढ़ाई टेंशन

    तीसरे वनडे से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम मैनेजर ने पुष्टि की कि बर्गर और डी जोरजी दोनों का गुरुवार सुबह स्कैन हुआ था। उनकी उपलब्धता मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर है। उन्होंने कहा, "तेज गेंदबाज नंद्रे बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जोरजी रायपुर में दूसरे वनडे के दौरान लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए भेजा गया है। उनकी उपलब्धता पर रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा।"

    मैदान से बाहर चले गए

    रायपुर वनडे के सातवें ओवर में बर्गर ने बीच में ही अपनी गेंद को रोक लिया, जिससे उनका रन-अप दो बार रुका और फिर उनके दाहिने घुटने में चोट लग गई। वह जल्द ही मैदान से बाहर चले गए और बाकी गेंदें एडेन मार्करम को पूरी करनी पड़ीं। बर्गर अभी भी हैमस्ट्रिंग की तकलीफ से जूझ रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति से दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण पर काफी दबाव पड़ेगा। कगिसो रबाडा के पसलियों में चोट के कारण बाहर हैं और गेराल्ड कोएत्जी इस दौरे पर नहीं हैं।

    मैदान छोड़ना पड़ा था

    टोनी डी जोरजी दूसरा रन पूरा करते हुए अचानक रुक गए। हालांकि वे सुरक्षित रूप से क्रीज तक पहुंच गए, लेकिन उनकी हालत लड़खड़ाती हुई दिख रही थी और उन्हें मैदान पर ही उपचार की जरूरत थी। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। वे धीरे-धीरे चल रहे थे। इससे पता चलता है कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव पहले से ज्‍यादा गंभीर था।

    प्‍लेइंग 11 में हो सकता बदलाव

    नंद्रे बर्गर और टोनी डी जोरजी के स्‍कैन के रिजल्‍ट पेंडिंग हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका की प्‍लेइंग 11 क्‍या होगी यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर टीम को बदलाव की जरूरत पड़ती है तो नांद्रे बर्गर की जगह ओटनील बार्टमैन ले सकते हैं। टोनी के बाहर होने की स्थिति में रयान रिकेल्टन उनकी जगह अंतिम 11 में आ सकते हैं।

