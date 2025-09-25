WPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस ने किया बड़ा बदलाव, Lisa Keightley को बनाया विमंस टीम का कोच

मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर और दो बार की विश्व कप विजेता लीसा नाइटली को अपनी महिला टीम का मुख्य कोच बनाया। नाइटली 1997 और 2005 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम की सदस्य थी और अब महिला क्रिकेट की सबसे सम्मानित कोचों में से एक हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दुनिया की शीर्ष लीगों में कोचिंग की है।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दुनिया की शीर्ष लीगों में कोचिंग की है। मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग की सबसे कामयाब टीम है, जिसने तीन सत्र में दो बार 2023 और 2025 में खिताब जीते हैं। मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने कहा कि हम मुंबई इंडियंस परिवार में लीसा नाइटली का स्वागत करते हैं। महिला क्रिकेट की पुरोधा लीसा ने अपने जुनून, कौशल और जज्बे से उदीयमान क्रिकेटरों को प्रेरित किया है।