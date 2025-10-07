क्रिकेटर के बाद एमएस धोनी अब बने पायलट, आसमान में उड़ाएंगे ड्रोन, मिल गया लाइसेंस

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब सिर्फ क्रिकेटर नहीं रहे। वह अब पायलट बन गए हैं। धोनी ने डीजीसीए ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया है। गरुड़ एयरोस्पेस से उन्होंने ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद अब वे ड्रोन उड़ाने के लिए प्रमाणित हैं। गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक अग्निश्वर जयप्रकाश ने खुशी जताई कि धोनी ने यह कार्यक्रम पूरा किया।

एएनआई, नई दिल्ली: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डीजीसीए ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया है। धोनी ने गरुड़ एयरोस्पेस से आधिकारिक रूप से ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद धीनी अब ड्रोन उड़ाने के लिए प्रमाणित हैं।

इससे पहले धोनी को 2011 में भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक भी प्रदान की गई है। धोनी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने गरुड़ एयरोस्पेस के साथ अपना डीजीसीए ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूरा कर लिया है।

जयप्रकाश ने जताई खुशी गरुड़ एयरोस्पेस एक डीजीसीए स्वीकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग संगठन है और अब तक 2,500 से अधिक इच्छुक पायलटों को प्रशिक्षित कर चुका है। गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि उनके ब्रांड एंबेसडर ने कार्यक्रम पूरा किया, यह उनके लिए खुशी की बात है। धोनी का व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण लेना और पायलट के रूप में प्रमाणित होना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने इसे बहुत जल्दी सीखा और सीखने के प्रति अत्यंत केंद्रित थे।