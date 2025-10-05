‘क्रिकेटर धोनी की बेटी जीवा, आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन भी हैं एड में’, कहकर महिला ने दंपती से की ठगी

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में एक दंपती को टीवी विज्ञापन में बच्ची को काम दिलाने के नाम पर 32 हजार रुपये की ठगी हुई। एक अनजान युवती ने बच्ची का पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे मांगे। बाद में एक लाख रुपये की और मांग करने पर धोखाधड़ी का पता चला। एक अन्य मामले में ऑनलाइन चालान के नाम पर भी ठगी हुई।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एंबियंस माॅल में घूमने गए दंपती को एक अंजान युवती ने झांसे में लेकर उनकी छह साल की बच्ची को टीवी एड में कास्ट करने के नाम पर 32 हजार रुपये की ठगी कर ली। जब युवती ने एक लाख रुपये और मांगे तो व्यक्ति को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए ठग महिला ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, एक्ट्रेस आलिया भाटिया, साउथ के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन का नाम भी लिया। पीड़ित दंपती की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

अंजान युवती ने शुरू की मीठी-मीठी बातें सेक्टर 107 एमथ्रीएम वुडशायर में रहने वाले प्रीतम घोष ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीते दिनों वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एंबिएंस माॅल गए हुए थे। जब वह जामबार रेस्टोरेंट के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक अंजान युवती ने उनसे बातचीत शुरू की। उसने अपना नाम अंजली बताया। उसने कहा कि वह किड्स इंडिया एजेंसी के लिए काम करती है और वह इस समय टीवी एड की शूटिंग के लिए कुछ बच्चों की तलाश कर रही है।

पोर्टफोलिया के नाम पर ठगी युवती की नजर प्रीतम की छह साल की बेटी प्रतीक्षा पर पड़ी। युवती ने कहा कि वह बच्ची को टीवी एड शूटिंग में लेना चाहती है। युवती ने प्रीतम की पत्नी इशिका घोष का फोन नंबर ले लिया और बाद में फोन पर बात करने के लिए कहा।

उसी दिन रात साढ़े 11 बजे अंजली ने इशिका के पास मैसेज भेजा और उनके घर के वीडियो और बच्ची के फोटो मांगे। थोड़ी देर बाद युवती ने बच्ची के टीवी एड में सेलेक्ट होने की जानकारी दी और 32 हजार रुपये भेजने के लिए कहा। युवती ने कहा कि यह फोटोग्राफर की फीस है जो कि उनकी बेटी का पोर्टफोलियो एलबम बनाएगा। प्रीतम ने ये रुपये क्रेडिट कार्ड से भेज दिए।

धोनी और आलिया भट्ट का लिया नाम कुछ दिन बाद अंजली ने दोबारा उन्हें कुछ और वीडियो भेजने के लिए कहा। इस बार उसने कहा कि उसकी बेटी ओरियो बिस्किट एड के लिए सिलेक्ट की गई है। इस एड शूट में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी, फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता अल्लू अर्जुन के भी काम कर रहे हैं। युवती ने बच्ची की ड्रेस और फोटो शूट के नाम पर एक लाख रुपये की डिमांड की। इस पर प्रीतम को धोखाधड़ी का अहसास हुआ।