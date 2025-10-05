Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘क्रिकेटर धोनी की बेटी जीवा, आलिया भट्ट और अल्लू अर्जुन भी हैं एड में’, कहकर महिला ने दंपती से की ठगी

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    गुरुग्राम के एंबियंस मॉल में एक दंपती को टीवी विज्ञापन में बच्ची को काम दिलाने के नाम पर 32 हजार रुपये की ठगी हुई। एक अनजान युवती ने बच्ची का पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे मांगे। बाद में एक लाख रुपये की और मांग करने पर धोखाधड़ी का पता चला। एक अन्य मामले में ऑनलाइन चालान के नाम पर भी ठगी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    टीवी एड में बच्ची को कास्ट करने के नाम पर दंपती से धोखाधड़ी

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एंबियंस माॅल में घूमने गए दंपती को एक अंजान युवती ने झांसे में लेकर उनकी छह साल की बच्ची को टीवी एड में कास्ट करने के नाम पर 32 हजार रुपये की ठगी कर ली। जब युवती ने एक लाख रुपये और मांगे तो व्यक्ति को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए ठग महिला ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, एक्ट्रेस आलिया भाटिया, साउथ के मेगा स्टार अल्लू अर्जुन का नाम भी लिया। पीड़ित दंपती की शिकायत पर साइबर थाना ईस्ट पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंजान युवती ने शुरू की मीठी-मीठी बातें

    सेक्टर 107 एमथ्रीएम वुडशायर में रहने वाले प्रीतम घोष ने साइबर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बीते दिनों वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एंबिएंस माॅल गए हुए थे। जब वह जामबार रेस्टोरेंट के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक अंजान युवती ने उनसे बातचीत शुरू की। उसने अपना नाम अंजली बताया। उसने कहा कि वह किड्स इंडिया एजेंसी के लिए काम करती है और वह इस समय टीवी एड की शूटिंग के लिए कुछ बच्चों की तलाश कर रही है।

    पोर्टफोलिया के नाम पर ठगी

    युवती की नजर प्रीतम की छह साल की बेटी प्रतीक्षा पर पड़ी। युवती ने कहा कि वह बच्ची को टीवी एड शूटिंग में लेना चाहती है। युवती ने प्रीतम की पत्नी इशिका घोष का फोन नंबर ले लिया और बाद में फोन पर बात करने के लिए कहा।

    उसी दिन रात साढ़े 11 बजे अंजली ने इशिका के पास मैसेज भेजा और उनके घर के वीडियो और बच्ची के फोटो मांगे। थोड़ी देर बाद युवती ने बच्ची के टीवी एड में सेलेक्ट होने की जानकारी दी और 32 हजार रुपये भेजने के लिए कहा। युवती ने कहा कि यह फोटोग्राफर की फीस है जो कि उनकी बेटी का पोर्टफोलियो एलबम बनाएगा। प्रीतम ने ये रुपये क्रेडिट कार्ड से भेज दिए।

    धोनी और आलिया भट्ट का लिया नाम

    कुछ दिन बाद अंजली ने दोबारा उन्हें कुछ और वीडियो भेजने के लिए कहा। इस बार उसने कहा कि उसकी बेटी ओरियो बिस्किट एड के लिए सिलेक्ट की गई है। इस एड शूट में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी, फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता अल्लू अर्जुन के भी काम कर रहे हैं। युवती ने बच्ची की ड्रेस और फोटो शूट के नाम पर एक लाख रुपये की डिमांड की। इस पर प्रीतम को धोखाधड़ी का अहसास हुआ।

    ऑनलाइन चालान भरने के नाम पर 62000 की ठगी

    साइबर ठगों ने गुरुग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति से ऑनलाइन चालान भरने के नाम पर 62 हजार रुपये की ठगी कर ली। शिवाजी पार्क में रहने वाले राजेश वर्मा ने साइबर थाना पश्चिम पुलिस को दी शिकायत में कहा की अनजान नंबर से बीते दिनों उनके वाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें उनकी गाड़ी के बारे में जानकारी दी गई थी और चालान भरने के बारे में कहा गया था। उनके फोन पर एक एपीके फाइल भी भेजी गई थी। जब उन्होंने वह एपीके फाइल खोली तो उनका फोन हैक हो गया। इसके बाद उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते से 62000 रुपये निकाल लिए गए।

    यह भी पढ़ें- ऑनलाइन प्यार का जाल: बंबल डेटिंग एप से शुरू हुई दोस्ती, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए 73 लाख की धोखाधड़ी