ऑनलाइन प्यार का जाल: बंबल डेटिंग एप से शुरू हुई दोस्ती, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए 73 लाख की धोखाधड़ी

गुरुग्राम में बंबल ऐप के माध्यम से एक व्यक्ति को एक युवती से दोस्ती करना महंगा पड़ा। युवती ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर एक ऐप डाउनलोड करवाकर 73 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ऑनलाइन डेटिंग एप बंबल के जरिए एक युवती से दोस्ती और प्यार का इजहार एक मल्टी नेशनल कंपनी के कर्मचारी को भारी पड़ गया। युवती ने कई बार वीडियो काॅल कर व्यक्ति को जाल में फंसाया। फिर मोबाइल में एक एप डाउनलोड कराकर स्टाॅक मार्केट में निवेश के माध्यम से उससे 73 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। रुपये वापस नहीं मिलने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर थाना वेस्ट में शनिवार को केस दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 56 जलवायु विहार में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। बीते दिनों उन्होंने बंबल एप पर अकाउंट बनाया था। यहां एक युवती से बातचीत शुरू हो गई। कई दिनों तक टेक्स्ट में बातचीत होने के बाद युवती ने वीडियो काॅल किए। युवती ने प्यार का इजहार किया। वाट्सएप पर बात करते हुए व्यक्ति ने बताया कि गोआ में उनका मकान खरीदने का सपना है और उसके लिए वह रुपये जोड़ रहे हैं।

युवती ने कहा कि उसने स्टाॅक मार्केट में रुपये लगाकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। युवती ने व्यक्ति को भी स्टाॅक मार्केट में निवेश करने की बात कही और मोबाइल में एक फर्जी एप डाउनलोड करा दिया। युवती के बताए अनुसार व्यक्ति को टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ा गया। यहीं पर लोगों ने व्यक्ति को रुपये निवेश करने के सुझाव दिए।