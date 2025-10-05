Language
    ऑनलाइन प्यार का जाल: बंबल डेटिंग एप से शुरू हुई दोस्ती, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए 73 लाख की धोखाधड़ी

    By Vinay Trivedi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    गुरुग्राम में बंबल ऐप के माध्यम से एक व्यक्ति को एक युवती से दोस्ती करना महंगा पड़ा। युवती ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर एक ऐप डाउनलोड करवाकर 73 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    डेटिंग एप पर मिली युवती निकली ठग, कंपनी कर्मी से ठगे 73 लाख

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। ऑनलाइन डेटिंग एप बंबल के जरिए एक युवती से दोस्ती और प्यार का इजहार एक मल्टी नेशनल कंपनी के कर्मचारी को भारी पड़ गया। युवती ने कई बार वीडियो काॅल कर व्यक्ति को जाल में फंसाया। फिर मोबाइल में एक एप डाउनलोड कराकर स्टाॅक मार्केट में निवेश के माध्यम से उससे 73 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। रुपये वापस नहीं मिलने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी का अहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर थाना वेस्ट में शनिवार को केस दर्ज कराया है।

    साइबर पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 56 जलवायु विहार में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। बीते दिनों उन्होंने बंबल एप पर अकाउंट बनाया था। यहां एक युवती से बातचीत शुरू हो गई। कई दिनों तक टेक्स्ट में बातचीत होने के बाद युवती ने वीडियो काॅल किए। युवती ने प्यार का इजहार किया। वाट्सएप पर बात करते हुए व्यक्ति ने बताया कि गोआ में उनका मकान खरीदने का सपना है और उसके लिए वह रुपये जोड़ रहे हैं।

    युवती ने कहा कि उसने स्टाॅक मार्केट में रुपये लगाकर करोड़ों रुपये कमाए हैं। युवती ने व्यक्ति को भी स्टाॅक मार्केट में निवेश करने की बात कही और मोबाइल में एक फर्जी एप डाउनलोड करा दिया। युवती के बताए अनुसार व्यक्ति को टेलीग्राम ग्रुप से भी जोड़ा गया। यहीं पर लोगों ने व्यक्ति को रुपये निवेश करने के सुझाव दिए।

    व्यक्ति ने एक महीने तक कई बार में जालसाजों के बताए खाते में 73 लाख 42 हजार 500 रुपये का निवेश किया। जब उनके शेयर बाजार वाले एप में दो करोड़ चार लाख रुपये दिखे तो व्यक्ति ने रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकले। उसके बाद व्यक्ति ने टेलीग्राम पर बनाए गए कस्टमर केयर पर संपर्क किया, तो जालसाजों ने 25 प्रतिशत राशि और जमा करवाने के लिए कहा। इस पर उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

