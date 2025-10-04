गुरुग्राम के क्लब में पार्टी करने आए युवकों में झगड़ा, एक युवक को जड़ा थप्पड़; बदले में कर दी फायरिंग

गुरुग्राम के सेक्टर 65 में एक क्लब के बाहर दो युवकों में झगड़ा हो गया। बहस के दौरान एक युवक ने दूसरे को थप्पड़ मारा जिसके बाद दूसरे युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जमीन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी मनु यादव को गिरफ्तार कर लिया है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 पुलिस थाना क्षेत्र में एक क्लब के बाहर शनिवार सुबह करीब सात बजे दो युवकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। एक युवक ने दूसरे को थप्पड़ मारा तो दूसरे ने जमीन की तरफ फायरिंग की। वारदात के बाद युवक की शिकायत मिलने पर थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपित को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार सेक्टर 63 स्थित एक क्लब से शनिवार सुबह करीब पौने सात बजे धारुहेड़ा का रहने वाला आशीष नाम का युवक और एक युवती बाहर निकले। उन दोनों के साथ साथ दो अन्य युवक भी बाहर आए। चारों बाहर सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान आशीष व उन दोनों युवकों में किसी बात को लेकर बहस हो गई।

इसके बाद आशीष ने दूसरे युवक से बात करते वक्त अचानक ही थप्पड़ जड़ दिया। जब आशीष ने दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो सामने वाले युवक ने अपने पास से पिस्टल निकाल की और थप्पड़ मारने वाले आशीष पर पिस्टल तान दी। पिस्टल दिखाकर धमकाने के बाद आरोपित ने जमीन की तरफ पिस्टल करके एक गोली चला दी।