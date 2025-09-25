Asia Cup फाइनल से पहले 'मिस्टर क्रिकेट यूएई' की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कौन जीतेगा खिताब

एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार 24 सितंबर को बांग्लादेश को 41 रन से हराया। इसी बीच अनीस साजन जिन्हें की मिस्टर क्रिकेट यूएई भी कहा जाता है से जागरण ने खास बातचीत की। अनीस साजन को मिस्टर क्रिकेट यूएई के नाम से जाना जाता है। वह डेन्यूब ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। उनकी क्रिकेट की टीम भी है।

अभिषेक त्रिपाठी, दुबई। एशिया कप 2025 अब अपने आखिरी चरण की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा। बुधवार, 24 सितंबर को टूर्नामेंट का पहला फाइनालिस्ट मिल गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला जा सकता है। इसी बीच अनीस साजन जिन्हें की 'मिस्टर क्रिकेट यूएई' भी कहा जाता है, से जागरण ने खास बातचीत की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अनीस साजन कौन हैं? तो बता दें कि वह डेन्यूब ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। यूएई में इनकी एक क्रिकेट टीम भी है। पाकिस्तान के मौजूदा स्टार बल्लेबाज फखर जमान भी इस टीम के लिए खेल चुके हैं। अनीस साजन ने 14 सितंबर को हुए भारत और पाकिस्तान मुकाबले के लिए करीब 700 टिकट श्रमिकों में बांटे थे। पेश है दैनिक जागरण के खेल संपादक अभिषेक त्रिपाठी के साथ उनकी खास बातचीत के मुख्य अंश।

आप बिल्डर हैं, क्रिकेट से प्यार क्यों हुआ? बिजनेस की वजह से या फिर बचपन का प्यार था जो इस उम्र में आगे बढ़ रहा है? - बिजनेस तो अभी 25-30 साल से कर रहे हैं। क्रिकेट से प्यार तब हुआ जब भारत ने 1983 वर्ल्ड कप जीता। मैं तब 12 साल का था। पड़ोसी के घर में दूरदर्शन पर वो जीत देखी थी। प्लेयरों का भागना अभी भी याद है। तभी से क्रिकेट से प्यार हो गया। पहला प्यार हमेशा रहेगा।

दुबई में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? और भारत के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं? दुबई वर्ल्ड वाइड पसंद किया जा रहा है, इसको कैसे देखतें? - सब जानते हैं कि जो दुबई का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईसीसी क्रिकेट अकेडमी है यहां प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम जो एक लीजेंडरी क्रिकेट स्टेडियम है। अबु धाबी क्रिकेट स्टेडियम, ये सारी स्टेडियम अच्छे हैं। रह बात कि यहां क्रिकेट होता तो इसकी वजह की आप इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग, श्रीलंकन लोग, अफगानिस्तान लोग, सारे एशियन देशों के लोग यहां काम करते हैं और होम अवे होम है। चाहे जिस भी एशियन कंट्री के लिए हो। मैं यहां 30 साल से हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दूसरे घर में नहीं बल्कि पहले घर में हूं। यहां पर मंदिर में जाना है तो मंदिर है, मजिस्द जाना है मस्जिद है। सब कुछ यहां आपको मिल जाता है।

यूएई का अन्य क्रिकेट नेशन्स के साथ संबंध कैसा है और उन संबंधों का कितना फायदा मिलता है? - बहुत अच्छे संबंध हैं। यूएई के राजनीतिक संबंध तो हैं ही, मैं क्रिकेटकी बात करूंगा। भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। पहले जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होता था तो वहां का पूरा क्रिकेट यहां होता था। अफगानिस्तान ने भी अपना पहला होम ग्राउंड यहीं बनाया था। श्रीलंका के साथ तो है ही। मैं कहूं की यूएई के दूरदर्शी लोग थे। उन्होंने बिजनेस को तो प्रमोट किया है क्रिकेट को भी प्रमोट किया। दुबई में अभी बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट आने वाला है अगर वो यहां आ गया तो दुबई में चार चांद लग जाएंगे।

यूएई का क्रिकेट उतनी तेजी से क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? इसके पीछे की क्या वजह रही? - प्रमुख कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यहां जो बच्चे खेल रहे, वो आधा दिन काम कर रहे। पूरा दिन खेल नहीं पाते हैं। अगर आप यूएई को क्रिकेट में आगे देखना चाहते हो तो उसे वो प्रोफेशनलिज्म देना होगा। आप उनको जॉब दो लेकिन पूरा दिन क्रिकेट खिलावा। जैसे अन्य देशों में होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज नहीं तो कल जिस तरह से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका आगे गए हैं, वैसे यूएई भी आगे बढ़े। इसे बस दिशा देने की जरूरत है।